말라도 너무 말랐잖아…웬디, 어깨뼈가 튀어나온 뼈말라

레드벨벳 웬디가 한층 가녀려진 비주얼로 시선을 사로잡았다.웬디는 25일 자신의 SNS에 "선배님과 함께 한 Your Lips"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 웬디는 은은한 광택이 돋보이는 실버 컬러의 민소매 톱에 블랙 플리츠 스커트를 매치했다. 몸에 밀착되는 상의가 웬디의 가느다란 허리선을 그대로 드러내면서 군살 없이 슬림한 실루엣이 더욱 강조됐다.특히 민소매 디자인으로 드러난 웬디의 가녀린 팔과 어깨 라인이 눈길을 끈다. 한눈에 보기에도 상당히 슬림한 체형이 돋보이는 가운데 잘록하게 들어간 허리까지 더해져 여리여리한 분위기를 자아냈다.긴 웨이브 헤어스타일 역시 웬디의 분위기를 한층 성숙하게 만들었다. 브라운 컬러의 긴 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 웬디는 또렷한 이목구비와 작은 얼굴로 인형 같은 비주얼을 완성했다.웬디는 최근 다양한 음악 활동을 이어가며 팬들과 만나고 있다. 이날에는 2PM 준케이와 함께한 신곡 'Your Lips'를 언급하며 선후배 간 음악적 호흡을 알렸다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr