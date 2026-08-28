가수 김용빈이 무대를 펼치고 있다. / 사진제공=TV조선 '금타는 금요일'

트로트 가수 김용빈이 민해경을 향한 팬심을 전한다.28일 방송되는 TV CHOSUN 예능 '금타는 금요일' 36회에는 80년대를 대표하는 디바 민해경이 골든 스타로 등장한다.이날 김용빈은 평소와 달리 긴장한 기색을 감추지 못한다. 그는 "내가 원래 떠는 스타일이 아닌데, 지금 목소리가 떨릴 정도다"라고 털어놓는다. 그러면서 "어릴 때부터 민해경의 팬이었지만, 데뷔 20여 년간 단 한 번도 만난 적이 없었다"고도 전한다.하지만 김용빈은 무대가 시작되자 긴장한 모습을 숨긴 채 민해경의 '보고 싶은 얼굴'을 선곡한다. 지난주에 이어 또 한 번 댄스에 도전한 김용빈은 골반 댄스로 매력을 뽐낸다. 이를 본 민해경은 "떨린다고 하면서 할 거 다 한다"고 김용빈의 무대에 만족감을 표했다고.그런 김용빈의 상대로 6주 연속 황금별을 얻지 못한 '최장수 무(無)스타' 남승민이 나선다. 그는 한경애의 '옛 시인의 노래'를 선곡하며 "별과 이별한 지 꽤 오래됐다. 이 슬픈 감성을 담아 불러보겠다"며 황금별을 향한 간절함을 내비친다.노래가 시작되자 남승민은 담백한 목소리에 쓸쓸한 감성을 더해 모두를 집중시킨다. 김성주는 "남승민에게 이런 목소리가 있는 줄 몰랐다"라며 새삼 놀라워한다.1위를 달리고 있는 최강자 김용빈과 꼴찌 클럽 최하위 남승민이 겨루게 됐다. 김용빈이 1위의 저력을 보여줄지, 남승민이 김용빈을 상대로 6주 연속 무스타의 설움을 끝낼 수 있을지 이목이 집중된다.한편 '금타는 금요일'은 오후 10시 방송된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr