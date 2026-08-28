그룹 아이브의 멤버 안유진이 16명의 단체 손님을 상대하던 중 예상치 못한 음식 부족 사태와 마주한다./사진=텐아시아DB

그룹 아이브의 멤버 안유진이 16명의 단체 손님을 상대하던 중 예상치 못한 음식 부족 사태와 마주한다./사진제공=tvN

그룹 아이브의 멤버 안유진이 16명의 단체 손님을 상대하던 중 예상치 못한 음식 부족 사태와 마주한다.28일 방송되는 tvN '우주떡집' 5회에서는 이은지, 미미, 이영지, 안유진이 파인다이닝 콘셉트의 저녁 장사에 나선다. 역대 최다 인원인 16명의 단체 손님을 맞아 8가지 메뉴로 구성된 코스 요리인 '떡마카세'에 도전한다.앞서 메인 셰프 이영지는 떡을 직접 뽑고 싶다는 바람을 밝혔고, 본사에서는 이를 위해 필요한 기구를 준비했다. 이번에는 이영지가 자신감을 보였던 '떡마카세'까지 현실이 된다. 장사 첫날 도움을 준 마트 직원들의 회식을 준비하게 된 것.멤버들은 고급스러운 플레이팅 아이디어를 내며 의욕을 보이지만 16인분의 코스 요리를 준비하면서 예상치 못한 상황과 연이어 맞닥뜨린다. 음식 개수를 착각하는가 하면 조리 속도가 손님들의 식사 속도를 따라가지 못하면서 주방은 점차 분주해진다.홀 상황을 확인하고 돌아온 안유진은 "식사 다하시고 기다리고 있으시다는 사실 전달해 드린다"라고 주방에 다급하게 알린다.서빙 도중에는 또 다른 문제가 발생한다. 안유진은 준비된 요리의 접시 수가 손님보다 부족하다는 사실을 발견한다. 곧바로 상황을 수습하려 하지만 필요한 재료마저 이미 동난 상태. 예상하지 못한 음식 부족 사태에 멤버들이 어떻게 대처할지 관심이 쏠린다.이날 이은지, 미미, 이영지, 안유진의 첫 휴무일도 공개된다. 오랜만의 외출을 앞둔 네 사람은 OOTD를 맞춰 입고 읍내에서 하고 싶은 일들을 이야기하며 휴일을 보낸다.'우주떡집'은 28일 오후 8시 35분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr