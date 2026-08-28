배우 윤세아가 송강과 찍은 다정한 투샷을 공개했다. / 사진=윤세아 SNS

배우 윤세아가 송강과 다정하게 찍은 사진을 공개했다.28일 윤세아는 자신의 SNS에 "살아지는 이유"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.사진 속 윤세아는 한 실내 공간에서 송강과 다정하게 앉아 포즈를 취하고 있다. 윤세아는 송강의 어깨에 기댄 채 미소를 지었다. 송강 역시 브이 포즈를 취하고 카메라를 응시했다. 두 사람은 비슷한 베이지 톤 의상을 입고 고급스럽고 차분한 분위기를 자아냈다.두 사람은 공개 예정인 tvN 드라마 '포핸즈'에서 모자 호흡을 맞췄다. 카메라 밖에서도 닮은 듯한 훈훈한 모습으로 시선을 끌며 드라마에 대한 기대감을 더욱 높였다.'포핸즈'는 두 사람 외에도 이준영, 장규리, 정진영 등이 출연한다. 오는 29일 오후 9시 10분에 첫 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr