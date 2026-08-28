전도연이 공식석상에 참석했다./텐아시아 DB

한소희가 공식석상에 참석했다./텐아시아 DB

한소희가 공식석상에 참석했다./텐아시아 DB

조여정이 공식석상에 참석했다./텐아시아 DB

조여정이 공식석상에 참석했다./텐아시아 DB

전도연이 공식석상에 참석했다./텐아시아 DB

한소희는 영화 '인턴' 제작보고회에, 조여정과 전도연은 넷플릭스 '가능한 사랑' 제작발표회에 참석했다.류예지 기자: 배우 한소희가 깔끔한 블랙 원피스로 '잘나가는 기업 대표님' 같은 분위기를 완성했다. 군더더기 없이 몸을 따라 깔끔하게 떨어지는 실루엣에 무릎 아래까지 내려오는 단정한 기장, 블랙 슈즈와 시계까지 더해 전형적인 오피스룩의 요소를 세련되게 풀어냈다.포인트는 금발 헤어였다. 한소희는 차기작을 위해 머리카락을 밝은 금발로 염색한 상태다. 다만 한소희의 본래 화려한 이목구비를 생각하면 금발은 다소 강하게 느껴지기도 한다. 한소희는 피부가 유독 밝은 데다 또렷한 눈매와 입체적인 이목구비를 지닌 만큼 헤어 컬러까지 밝아지자 얼굴부터 머리카락까지 모든 요소가 동시에 화려해진 인상이다.오히려 한소희의 장점을 가장 선명하게 살리는 건 흑발일 수 있다. 새하얀 피부와 짙은 머리카락이 극명한 대비를 이룰 때 얼굴의 선과 이목구비가 더욱 또렷하게 살아나기 때문이다. 금발 역시 충분히 소화했지만 이미 완성형으로 화려한 얼굴에 또 하나의 화려한 요소가 추가되면서 다소 과하게 느껴지는 순간도 있다.박주원 기자: 한소희는 영화 '인턴'의 오피스 콘셉트에 맞춰 블랙 원피스를 택했다. 군더더기 없는 디자인에 블랙 슈즈를 더해 단정한 스타일링을 완성했지만, 포인트가 부재한 탓에 다소 밋밋한 인상도 남겼다. 선명한 금발 헤어와 투명한 피부가 룩보다 먼저 시선을 사로잡은 가운데, 차분한 원피스와 파격적인 헤어 컬러가 조화를 이루기보다 서로 대비돼 아쉬움을 남겼다.박의진 기자: 단정한 오피스룩으로 고급스럽고 깔끔한 분위기를 연출했다. 허리와 가슴 부분에 들어간 디테일이 자칫 단조로울 수 있는 디자인에 포인트를 더했다. 몸에 맞게 떨어지는 원피스에 과하지 않은 주얼리를 더해 극 중 CEO 역할과도 잘 어울리는 스타일을 완성했다.밝은 피부와 금발 헤어가 어우러져 신비로운 분위기도 풍겼다. 다만 목을 감싸는 디자인은 다소 답답해 보일 수 있었지만, 머리를 반묶음으로 연출해 이를 어느 정도 상쇄했다.류예지 기자: 조여정은 작은 키의 단점을 지웠다. 자신의 체형을 고려한 영리한 스타일링으로 단정하면서도 세련된 분위기를 완성했다.조여정은 화이트 반소매 셔츠에 블랙 타이와 블랙 팬츠를 매치했다. 전체적인 컬러 조합은 군더더기 없이 깔끔하다. 여기에 상의를 과감하게 짧은 크롭 기장으로 선택해 시선을 끌었다.셔츠의 밑단이 허리선 부근에서 짧게 끝나고 곧바로 하이웨이스트 팬츠가 이어지면서 허리선이 실제보다 위쪽에 위치한 듯한 착시 효과를 준다. 자연스럽게 하체가 길어 보이면서 전체적인 비율 역시 시원하게 뻗어 보인다.박주원 기자: 조여정은 셔츠와 슬랙스, 넥타이로 '포멀함'의 정석을 보여줬다. 다만 애매한 크롭 기장의 상의에 하이웨이스트 슬랙스를 매치하면서 전체적인 실루엣이 다소 둔해 보였다. 길고 두꺼운 넥타이까지 더해지며 상체에 무게감이 쏠렸고, 답답한 인상도 남겼다. 평소 꾸준한 자기관리로 완성한 탄탄한 몸매가 조여정의 강점인 만큼, 이를 충분히 살리지 못한 스타일링이 아쉽다.박의진 기자: 화이트 스라이프 셔츠와 블랙 팬츠를 매치해 보이시하면서도 깔끔한 스타일을 선보였다. 올백 헤어도 의상과 잘 어울렸다. 여기에 실버 액세서리를 더해 시크한 분위기를 살렸다. 단정한 정장 스타일에 발랄한 느낌까지 더한 점이 눈에 띄었다. 허리 부분의 절개로 피부가 살짝 드러나는 디자인은 무게감 있는 룩에 가벼운 포인트를 줬다.류예지 기자: 배우 전도연이 클래식한 블랙 슈트로 시크한 매력을 드러냈다. 다만 가녀린 체형에 비해 한층 여유로운 실루엣을 선택하면서 호불호가 갈릴 만한 스타일링을 완성했다.눈길을 끄는 건 재킷의 핏이다. 어깨부터 품, 소매까지 전체적으로 넉넉하게 떨어지는 오버사이즈 디자인을 선택했다. 특히 재킷의 어깨선이 실제 체형보다 크게 잡혀 있고 소매 역시 손등을 덮을 정도로 길어 마치 아빠나 남편의 정장을 빌려 입은 듯한 느낌도 풍긴다.전도연이 워낙 군살 없는 마른 체형인 만큼 오버핏이 더욱 크게 부각됐다. 몸의 선을 거의 드러내지 않는 재킷과 여유로운 팬츠가 가녀린 체형을 완전히 감싸면서 중성적이고 묵직한 분위기를 만들었다. 평소 슬림한 실루엣이 돋보이는 전도연의 체형을 고려하면 한 치수 정도 핏되는 재킷을 선택했을 경우 보다 날렵하고 세련된 슈트 스타일이 완성됐을 법하다.박주원 기자: 전도연 역시 흰 셔츠에 블랙 재킷과 슬랙스를 매치한 블랙 앤 화이트 룩으로 제작보고회에 참석했다. 같은 행사에서 조여정과 비슷한 느낌의 스타일링을 선보였지만, 조여정이 몸에 맞는 핏을 택했다면 전도연은 여유 있는 오버핏 재킷으로 차이를 뒀다. 다만 재킷의 품과 기장이 다소 넉넉해 자칫 '아빠 정장'을 빌려 입은 듯한 인상을 줄 수 있다는 점은 아쉽다. 그럼에도 전도연 특유의 차분한 아우라가 중심을 잡으며 무난한 오피스 룩을 완성했다.박의진 기자: 전체적으로 여유 있는 실루엣의 블랙앤화이트 정장 룩을 선택했다. 바지와 소매 기장이 길고 재킷의 품도 넉넉해 박시한 핏이 강조됐다. 특히 손가락까지 덮는 긴 소매가 묵직한 분위기를 더하며 전도연 특유의 카리스마와도 잘 맞았다.다만 자연스럽게 연출한 헤어가 의상과는 잘 맞지 않는 인상을 준다. 또 블랙 재킷과 화이트 셔츠라는 기본적인 조합에 별다른 액세서리를 더하지 않아 밋밋하게 느껴지는 점은 아쉬웠다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr