사진=추성훈 유튜브

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추성훈이 외동딸만 두고 둘째를 갖지 않는 이유를 솔직하게 털어놨다.27일 유튜브 채널 '추성훈'에는 '시부야 참교육 2인조 (ft.어깨 큰 내 돈생 스윙스)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 추성훈은 자신을 만나기 위해 일본을 찾은 래퍼 스윙스와 식사하며 운동과 가족, 연예계 활동에 관한 이야기를 나눴다. 두 사람의 대화는 스윙스의 정관수술 경험을 계기로 자연스럽게 자녀 계획으로 흘러갔다.스윙스는 과거 정관수술을 받았다가 복원 수술을 했다고 밝혔다. 그는 "정관수술을 했었는데 다시 풀었다. 10년 안에 풀지 않으면 아예 불임이 되고, 1년마다 10%씩 떨어진다고 하더라. 나는 8년 만에 돌렸다"고 설명했다.제작진이 스윙스에게 갑자기 아빠가 되고 싶은 이유를 묻자, 사정을 몰랐던 추성훈은 "무슨 말이냐"며 궁금해했다. 스윙스의 설명을 들은 그는 흥미로운 표정을 지었고, 대화는 결혼과 2세 이야기로 이어졌다.스윙스는 추성훈을 향해 "우리나라 연예인 중 테스토스테론 1위이지 않냐"고 장난스럽게 물었다. 추성훈이 "그런가?"라고 웃자 스윙스는 "모른 척하시는 거냐"고 받아치며 현장 분위기를 유쾌하게 만들었다.스윙스는 "일부러 둘째를 안 가지신 거냐"고 단도직입적으로 질문했다. 추성훈은 망설임 없이 "처음부터 딸을 가지고 싶었다. 잘돼서 딸이 나왔다"며 추사랑을 언급했다. 바라던 대로 딸을 얻었기에 둘째 계획으로 마음이 기울지 않았다는 것.그러나 아들을 떠올린 추성훈은 "만약 아들이 나왔으면…"이라며 잠시 말을 흐렸다. 제작진이 "형을 닮은 아들이었으면 쉽지 않다"고 하자 그는 곧바로 "죽었어"라고 답해 웃음을 자아냈다.추성훈은 "그래서 무서워서 아들은 안 낳고 싶었다. 나처럼 무서운 성격이 나올까 봐"라고 속내를 고백했다. 강인한 이미지로 대중에게 익숙한 그가 자신을 꼭 닮은 아들의 등장을 걱정했다는 솔직한 설명이 웃음을 더했다.자신의 성장 과정과 아버지에 관한 이야기도 꺼냈다. 추성훈은 무서웠던 아버지의 영향으로 유도를 시작했고, 결국 지금의 자리까지 오게 됐다며 "아버지가 무서웠기 때문에 유도를 했고 이 길까지 왔다. 엄청 감사하다"고 말했다. 엄격했던 아버지를 향한 두려움이 훗날 고마움으로 남았다고 고백했다.육아 예능 출연 후 찾아온 유명세에 대해 추성훈은 "한 번 어깨가 올라갔다. 나 때문이 아니라 아기 때문인데 내가 이상하게 어깨가 올라갔다"며 당시 인기가 딸 추사랑 덕분이었다고 인정했다.한편 추성훈은 일본 모델 야노시호와 2009년 결혼했으며, 2011년 딸 추사랑을 품에 안았다. 추성훈 가족은 육아 예능 프로그램에 함께 출연해 많은 사랑을 받았다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr