사진=유튜브 '이선정의 선정하기'

사진=유튜브 '이선정의 선정하기'

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사진=유튜브 '이선정의 선정하기'

사진=유튜브 '이선정의 선정하기'

사진=유튜브 '이선정의 선정하기'

사진=유튜브 '이선정의 선정하기'

배우 이의정이 힘겨웠던 뇌종양 투병 시간을 떠올렸다.28일 유튜브 채널 '이선정의 선정하기'에는 '이선정X홍석천X이의정X홍경인, 왁자지껄 사진관 동창회'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 MBC 시트콤 '남자 셋 여자 셋'에서 호흡을 맞췄던 이선정, 이의정, 홍경인, 홍석천이 한자리에 모였다. 네 사람이 함께 만난 것은 약 30년 만으로, 이들은 얼굴을 마주하자마자 유쾌한 농담을 주고받으며 변함없는 친분을 드러냈다.이의정은 천천히 걸어오며 등장해 시선을 끌었다. 이를 지켜보던 홍경인은 "넌 왜 이렇게 조신하게 걸어 다니냐"고 장난스럽게 물었다. 이의정은 "졸려 죽겠다. 너무 피곤하다"며 지친 기색을 숨기지 않았다.이선정이 "언니 갱년기냐"고 묻자 이의정은 "50살이 넘었다. 갱년기다. 5호선이다"라고 답해 웃음을 안겼다. 그는 "나이 드니까 오십견도 있다"고 솔직하게 털어놓으며 세월의 흐름을 실감하게 했다.이선정은 전날 전화 통화에서 편하게 오라고 말했던 이의정이 누구보다 꾸미고 등장했다고 폭로했다. 이에 이의정은 "살이 쪄서 청바지를 못 입는다"고 너스레를 떨었다. 오랜만의 만남에도 거리낌 없이 농담을 주고받는 모습이 과거 시트콤 속 한 장면을 떠올리게 했다.마지막으로 도착한 홍석천은 이선정, 이의정과 포옹하며 반가움을 표현했다. 홍경인에게는 볼 뽀뽀를 시도해 현장을 웃음바다로 만들었다. 긴 시간이 흘렀지만 네 사람 사이에는 어색함보다 익숙한 장난과 따뜻한 정이 먼저 자리했다.이들은 과거 함께 사진을 찍었던 사진관을 찾아 단체 촬영에도 나섰다. 이의정은 완성된 사진을 확인한 뒤 "내 얼굴은 확실히 줄여주셔야 한다. 내 것은 많이 줄여야 할 것 같다"고 말해 폭소를 유발했다. 사진을 자세히 들여다보던 그는 "노안이 와서 잘 안 보인다. 나만 다르다"며 거침없는 입담을 뽐냈다.추억이 담긴 장소에서 다시 사진을 남긴 홍석천은 "기분이 묘하고 뭉클하다. 타임머신을 타고 돌아간 것 같다"고 소감을 밝혔다. 홍경인도 "30년이 됐는데 엊그제 같다"며 함께했던 시절을 회상했다.촬영 중 홍경인은 "남자 셋 여자 셋 할 때는 홍석천이 커밍아웃하기 전이었다. 그때 심증은 있는데 물증은 없었다"면서 "내 엉덩이 많이 만졌다"고 폭로했다. 이에 홍석천은 "난 너한테 관심 없었다. 송승헌뿐이었다"고 선언해 웃음을 선사했다.이번 만남은 오랜 투병을 이겨낸 이의정에게 더욱 특별했다. 그는 "나는 조금 더 아련하다. 건강에 적신호가 왔었다"며 과거를 떠올렸다. 그러면서 "그때 내가 희망을 놨다면 지금 여기서 다들 만나지 못했을 것"이라고 고백해 뭉클함을 자아냈다. 동료들 역시 그의 이야기에 깊이 공감하며 힘겨운 시간을 견뎌낸 이의정을 다독였다.이의정은 2006년 뇌종양 판정을 받은 뒤 오랜 투병 생활을 이어갔다. 약 15년 동안 병마와 싸운 끝에 완치 판정을 받았으며, 건강을 회복한 후 방송 활동을 이어가고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr