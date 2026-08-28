가수 춘길이 녹화 도중 쓰러진 모습. 그의 주변으로 출연진이 몰려들었다. / 사진제공=TV조선 '천만기인쇼'

사진제공=TV조선 '천만기인쇼'

가수 춘길이 예능 촬영 도중 쓰러져 녹화가 일시 중단됐다.내달 1일 첫 방송되는 TV조선 예능 '천만기인쇼'에서는 춘길이 이른바 '펌프 기인'과 함께 퍼포먼스에 도전하는 모습이 전파를 탄다.춘길은 프로그램 출연 제안을 받은 후 "이미 매운맛을 봤다. 기인 퍼포먼스도 힘든데 노래까지 하니까 다시는 안 한다고 했다"고 말했다. 그러면서도 다시 도전에 나서며 의욕을 보였다는 후문이다.이날 춘길은 2014년부터 12년 동안 펌프 세계 1위 자리를 지키고 있는 기인과 함께 펌프 퍼포먼스에 나선다. 그러나 도전 도중 춘길이 갑자기 쓰러지는 상황이 발생한다고. 이를 본 출연진이 춘길에게 달려갔고, 촬영도 일시 중단됐다. 구체적인 당시 상황과 이후 춘길의 상태는 방송에서 공개된다.한편 '천만기인쇼'는 출연자들이 각 분야 기인들에게 기예를 전수받아 노래와 퍼포먼스를 함께 선보이는 프로그램이다. 이날 오후 10시 첫 방송된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr