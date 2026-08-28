안나가 암 투병 후 현재의 건강 상태를 밝혔다. / 사진=안나 유튜브 캡처

안나가 암 투병 후 현재의 건강 상태를 밝혔다. / 사진=안나 유튜브 캡처

박주호 아내 안내가 유방암 치료 후 현재는 완전관해 상태가 된 지 3년이 됐다고 밝혔다.안나는 27일 유튜브 채널 '안나와_ With ANNA'에 'My daily life | Q&A(넷째 임신/건강) with 건후 생일파티 준비'라는 영상을 공개했다.암 투병을 했던 안나는 건강 상태에 대해 "잘 지내고 있다. 물론 어떤 날은 다른 날보다 더 피곤하긴 하지만, 그건 꽤 정상적인 일이라고 생각한다. 컨디션이 가장 좋다는 걸 꾸준히 헬스장에 가고 몸을 움직이고 있을 때 느낀다. 그래서 운동하고 활동적으로 지내는 걸 제 일상의 일부로 유지하려고 한다"고 밝혔다.암을 겪은 후 다시 임신하게 된 지금의 마음에 대해서는 "현재 제 몸 상태는 좋다. 이건 제가 정말 신중하게 생각하고 결정한 일이었다"고 밝혔다. 이어 "저는 진심으로 신뢰하는 의사들의 말을 잘 듣는 편이다. 의사와 항상 솔직하고 열린 대화를 나눠왔다. 이런 결정도 그런 대화를 충분히 나눈 뒤에 이루진 것이다. 무엇보다 의사에게 임신해도 괜찮다는 확인을 받은 후 결정했다. 그게 저에게 큰 안도감을 줬다"고 전했다.암은 완치됐을까. 안나는 "저는 삼중음성 유방암, 즉 TNBC를 앓았다"며 "이제 완전관해 상태가 된 지 3년이 지났다. 3년 좀 넘었다"고 밝혔다. 완전관해란 암 치료 판정 기준을 나타내는 용어의 하나로, 암 치료 후 검사에서 암이 있다는 증거를 확인하지 못한 상태를 의미한다.안나는 "이 경험에 대해서는 별도의 영상에서 조금 더 자세하게 이야기해보고 싶다"고 전했다. 또한 "여러 차례의 검사와 정기 검진, 그리고 의사들과의 많은 대화를 거치면서 지금은 제 건강에 대해 안심하고 편안하게 생각할 수 있는 상태가 되어 다행이라 생각한다"고 말했다.박주호와 안나는 2015년 결혼해 슬하에 딸 나은, 아들 건후와 진우를 두고 있다. 이들 가족은 KBS2 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 '찐건나블리'라는 애칭으로 불리며 많은 사랑을 받았다. 안나는 2022년 암 투병 사실을 알렸으며 이후 치료를 마치고 회복했다. 현재 넷째를 임신 중이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr