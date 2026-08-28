배우 박은빈이 화려함을 덜어낸 스타일링으로 본연의 매력을 살렸다./사진제공=마리끌레르

배우 박은빈이 화려함을 덜어낸 스타일링으로 본연의 매력을 살렸다./사진제공=마리끌레르

배우 박은빈이 화려함을 덜어낸 스타일링으로 본연의 매력을 살렸다.박은빈은 패션 매거진 '마리끌레르(Marie Claire)' 9월호 화보를 통해 한층 깊어진 분위기를 선보였다. 이번 촬영은 여백과 빛을 활용한 미니멀한 공간을 배경으로 진행돼 박은빈 본연의 이미지에 집중했다.흑백 클로즈업 사진에서는 길게 늘어뜨린 헤어와 자연스러운 메이크업, 간결한 주얼리로 스타일링을 완성했다. 박은빈은 카메라를 응시하는 또렷한 눈빛과 절제된 표정으로 차분하면서도 성숙한 분위기를 연출했다.화이트 컬러를 중심으로 한 착장에서는 또 다른 매력을 보여줬다. 섬세한 질감의 화이트 니트 드레스에 여유로운 실루엣의 아우터를 걸치고 블랙 스트랩 슈즈로 포인트를 더했다. 화려한 장식을 최소화한 스타일링이 박은빈 특유의 청아한 이미지와 어우러졌다.박은빈은 최근 종영한 tvN 드라마 '오싹한 연애'에서 재벌 상속녀 천여리 역을 맡아 다양한 명품 의상을 소화했다. 극 중 캐릭터의 배경에 맞춰 화려하고 성숙한 스타일링을 주로 선보였지만, 일각에서는 동안인 박은빈의 이미지와 일부 의상이 충분한 시너지를 내지 못한다는 반응도 나왔다. 이번 화보에서는 이와 달리 장식을 덜어낸 헤어와 메이크업, 의상을 통해 본연의 분위기를 강조했다.화보 촬영과 함께 진행된 인터뷰에서 박은빈은 현재 준비 중인 팬 콘서트에 관해서도 이야기했다. 그는 "'은빈노트: EUN-iverse'를 콘셉트로 30주년인 만큼 좀 특별하게 기념하고 함께 축하하면 좋겠다는 팬들의 바람을 제가 할 수 있는 한 충족해드리고 싶거든요. 그동안 연기한 캐릭터를 하나의 세계로 묶으면 결국 저라는 사람이 되지 않을까, 가장 저다운 모습을 보여드릴 수 있지 않을까 하는 마음으로 열심히 기획 중이에요. 그러기 위해 제 내면의 소리에도 열심히 귀 기울이고 있고요"라고 말했다.'오싹한 연애'에서 천여리를 연기하는 과정과 배우로서의 생각도 전했다. 박은빈은 "내가 '나는 이럴 거야'라고 속단하는 것보다 더 광활한 가능성이 있을지는 아무도 모르는 거잖아요. 불완전함 속에서 더 큰 믿음을 찾고 싶은 마음인 것 같기도 해요"라며 스스로 가능성을 제한하지 않으려는 생각을 밝혔다.박은빈의 화보와 인터뷰는 '마리끌레르' 9월호에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr