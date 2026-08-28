배우 이서진이 가수 비비에게 뜻밖의 하극상을 당해 웃음을 안긴다.
28일 첫 방송되는 SBS 금요 예능 '무엇이든 해줄지니 - 비서진'(이하 '비서진')에서는 이서진과 김광규가 첫 번째 'my 스타' 비비의 하루를 함께한다.
이날 비비는 워터밤 무대를 앞두고 대기실에서 이서진과 티격태격한다. 비비는 공연을 위해 2~3개월 동안 몸 관리를 해왔지만 대기실에서 간식을 발견하자 관심을 보인다.
이를 본 이서진이 비비가 간식을 먹지 못하도록 막자 비비는 "왜 이래라저래라 해요?"라고 받아친다. 예상하지 못한 후배의 거침없는 반응에 이서진은 당황하는 모습을 보여 폭소를 유발한다. 두 사람은 첫 만남부터 세대 차이를 보이기도 한다. 이서진이 비비의 히트곡 '밤양갱'을 잘 모른다고 밝히자 비비는 당황스러운 반응을 보인다. 이후 이서진과 비비는 한 단어의 유래를 두고 의견 차이를 보인다. 서로 자신의 주장을 굽히지 않으면서 논쟁이 이어지고, 결국 정확한 사실을 확인하기 위해 방송인 김구라와 지석진에게 연락해 답을 구한다.
첫 만남부터 여러 차례 티격태격한 이서진과 비비가 워터밤 현장에서 어떤 호흡을 보여줄지 관심이 쏠린다.
'비서진'은 스타의 하루를 밀착해 돕는 이서진과 김광규의 이야기를 담는 예능 프로그램이다. 이날 오후 11시 10분 첫 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
28일 첫 방송되는 SBS 금요 예능 '무엇이든 해줄지니 - 비서진'(이하 '비서진')에서는 이서진과 김광규가 첫 번째 'my 스타' 비비의 하루를 함께한다.
이날 비비는 워터밤 무대를 앞두고 대기실에서 이서진과 티격태격한다. 비비는 공연을 위해 2~3개월 동안 몸 관리를 해왔지만 대기실에서 간식을 발견하자 관심을 보인다.
이를 본 이서진이 비비가 간식을 먹지 못하도록 막자 비비는 "왜 이래라저래라 해요?"라고 받아친다. 예상하지 못한 후배의 거침없는 반응에 이서진은 당황하는 모습을 보여 폭소를 유발한다. 두 사람은 첫 만남부터 세대 차이를 보이기도 한다. 이서진이 비비의 히트곡 '밤양갱'을 잘 모른다고 밝히자 비비는 당황스러운 반응을 보인다. 이후 이서진과 비비는 한 단어의 유래를 두고 의견 차이를 보인다. 서로 자신의 주장을 굽히지 않으면서 논쟁이 이어지고, 결국 정확한 사실을 확인하기 위해 방송인 김구라와 지석진에게 연락해 답을 구한다.
첫 만남부터 여러 차례 티격태격한 이서진과 비비가 워터밤 현장에서 어떤 호흡을 보여줄지 관심이 쏠린다.
'비서진'은 스타의 하루를 밀착해 돕는 이서진과 김광규의 이야기를 담는 예능 프로그램이다. 이날 오후 11시 10분 첫 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT