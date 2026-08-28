이서진이 '비서진2'로 돌아온다. / 사진=텐아시아DB

비비가 '비서진2'에 출연한다. / 사진제공=SBS

배우 이서진이 가수 비비에게 뜻밖의 하극상을 당해 웃음을 안긴다.28일 첫 방송되는 SBS 금요 예능 '무엇이든 해줄지니 - 비서진'(이하 '비서진')에서는 이서진과 김광규가 첫 번째 'my 스타' 비비의 하루를 함께한다.이날 비비는 워터밤 무대를 앞두고 대기실에서 이서진과 티격태격한다. 비비는 공연을 위해 2~3개월 동안 몸 관리를 해왔지만 대기실에서 간식을 발견하자 관심을 보인다.이를 본 이서진이 비비가 간식을 먹지 못하도록 막자 비비는 "왜 이래라저래라 해요?"라고 받아친다. 예상하지 못한 후배의 거침없는 반응에 이서진은 당황하는 모습을 보여 폭소를 유발한다.두 사람은 첫 만남부터 세대 차이를 보이기도 한다. 이서진이 비비의 히트곡 '밤양갱'을 잘 모른다고 밝히자 비비는 당황스러운 반응을 보인다. 이후 이서진과 비비는 한 단어의 유래를 두고 의견 차이를 보인다. 서로 자신의 주장을 굽히지 않으면서 논쟁이 이어지고, 결국 정확한 사실을 확인하기 위해 방송인 김구라와 지석진에게 연락해 답을 구한다.첫 만남부터 여러 차례 티격태격한 이서진과 비비가 워터밤 현장에서 어떤 호흡을 보여줄지 관심이 쏠린다.'비서진'은 스타의 하루를 밀착해 돕는 이서진과 김광규의 이야기를 담는 예능 프로그램이다. 이날 오후 11시 10분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr