이지혜의 얼굴을 합성한 AI 가짜 광고(오른쪽). 실제 모습과 구분하기 어려울 정도로 정교하게 제작됐다. / 사진=텐아시아 DB, 이지혜 SNS

방송인 이지혜가 자신의 얼굴을 무단 도용한 AI 가짜 광고 영상에 법적 대응을 예고했다.28일 이지혜는 자신의 SNS에 AI로 제작된 가짜 광고 영상을 게재하며 주의를 당부했다. 해당 영상은 딥페이크 기술로 이지혜의 얼굴을 무단으로 활용해 마치 그가 직접 식품을 홍보하는 것처럼 제작됐다.이지혜는 영상과 함께 올린 글을 통해 "지난번에도 말씀드렸는데 아무래도 국내 업체는 아닌 듯하고 법적으로 제재할 수 있는 법을 모색 중"이라고 밝혔다. 이어 "AI로 만들어서 마치 제가 광고하는 것처럼 링크를 걸어 판매하고 있다"며 "피해 보지 않으시길 당부드린다. 디엠으로 엄청난 제보가 오고 있어서 게시글을 올리게 됐다"고 설명했다.이지혜는 지난 6월에도 AI 가짜 광고 피해 사실을 알린 바 있다. 당시 그는 SNS를 통해 자신이 광고한 적 없는 속옷 제품 홍보 영상에 얼굴이 무단으로 합성돼 사용되고 있다고 밝혔다. 이어 해당 광고의 구매 링크에 대해 "중국 사이트로 연결되는 것 같다"며 "절대 링크를 통해 구매하면 안 된다"고 주의를 당부했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr