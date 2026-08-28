박주호 아내 안나가 근황을 전했다. / 사진=안나 SNS

박주호 아내 안나가 Q&A 영상을 공개했다. / 사진=안나 유튜브

박주호 아내 안나가 아이들에게 처음에는 암 투병 사실을 밝히지 못했다고 털어놓았다.안나는 27일 유튜브 채널 '안나와_ With ANNA'에 'My daily life | Q&A(넷째 임신/건강) with 건후 생일파티 준비'라는 영상을 게시했다.이번 영상은 구독자들과의 Q&A로, 안나는 암 투병, 임신을 비롯해 여러 이야기를 전했다.암이라는 사실은 어떻게 알게 됐냐는 물음에 "사실 마음 깊은 곳에서는 뭔가 이상하다는 걸 알고 있었던 것 같다. '아이 셋 키우는 엄마니까 그냥 피곤할 거야. 아직 젊고 건강하잖아. 조금 더 쉬어봐'라는 말을 계속 들었다. 한동안은 그런 말을 믿었다"고 했다. 이어 "결국 그런 주변의 말들에서 조금 거리를 두게 됐을 때 제 직감을 믿고 제대로 검사를 받아봐야겠다고 생각했다. 그렇게 해서 암을 발견하게 됐다'고 말했다. 검사 당시에 대해서 "조직 검사는 꽤 아프다"고 털어놨다.아이들에게 암 진단 사실을 알렸냐는 질문에는 "처음에는 이야기하지 않았다. 가능한 한 오랫동안 아이들의 평범한 일상을 지켜주고 싶었다. 최대한 함께하려고 했고 집이 집처럼 느껴지도록 했다"고 답했다. 이어 "머리카락이 다시 자라서 짧은 픽시컷 정도가 될 때까지 아이들 앞에서는 가발을 쓰기도 했다"고 털어놓았다. 또한 "아이들이 불필요하게 겁먹지 않도록, 상황이 좀 더 명확해지고 제가 제대로 설명할 수 있을 때까지 기다리는 게 낫겠다고 생각했다. 그래서 결국 수술 전에 아이들에게 이야기했다"고 말했다.박주호와 안나는 2015년 결혼해 슬하에 딸 나은, 아들 건후와 진우를 두고 있다. 이들 가족은 KBS2 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 '찐건나블리'라는 애칭으로 불리며 많은 사랑을 받았다. 안나는 2022년 암 투병 사실을 알렸으며 이후 치료를 마치고 회복했다. 현재 넷째를 임신 중이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr