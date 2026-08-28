배우 안보현과 정은채가 마술쇼 사망 사건을 마주한다. / 사진제공=SBS '재벌X형사2'

배우 안보현과 정은채가 마술쇼 사망 사건을 마주한다. / 사진제공=SBS '재벌X형사2'

배우 안보현과 정은채가 ‘재벌X형사2’에서 마술쇼 도중 벌어진 사망 사건을 마주한다.28일 방송되는 SBS 드라마 ‘재벌X형사2’ 7화에서는 진이수(안보현 분)와 주혜라(정은채 분)가 유명 마술사의 공연을 관람하던 중 예상치 못한 사건을 목격한다.‘재벌X형사2’는 재벌형사 진이수와 새 팀장 주혜라가 함께 사건을 해결해 나가는 이야기를 그린다. 닐슨코리아에 따르면 지난 6화에서는 시청률 7.5%를 기록하며 자체 최고 시청률을 경신했다.공개된 사진에는 유명 마술사의 공연장을 찾은 진이수와 주혜라의 모습이 담겼다. 공연 도중 마술사 박재하(손우현 분)가 무대 위에서 마술을 선보이던 중 화염에 휩싸여 사망한다.박재하의 조수 정다희(김도경 분)는 불길에 휩싸인 관을 바라보며 주저앉고, 현장에 있던 진이수와 주혜라도 사건을 목격한다. 두 사람은 이후 마술쇼 도중 벌어진 사망 사건의 진실을 추적할 예정이다.안보현은 앞서 한 웹 예능에서 7·8화에 등장하는 마술사 에피소드를 언급하기도 했다. 그는 “마술사들이 나오는 에피소드가 있는데 대본을 볼 때부터 ‘저걸 어떻게 찍지?’라는 궁금증이 들었다. 본편을 보시면 아마 ‘우와 정말 스케일이 크다’라는 생각을 하실 것”이라고 말했다.‘재벌X형사2’는 매주 금, 토 오후 9시 50분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr