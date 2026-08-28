방송인 송은이와 김숙이 배우 김의성에게 여자친구 존재 여부를 묻고 있다. / 사진=유튜브 채널 '비보티비'

사진=유튜브 채널 '비보티비'

배우 김의성이 2살 연하의 여자 친구와 15년째 동거 중이다.지난 26일 유튜브 채널 '비보티비'에는 '부모님 시청 금지. '부모님께 끊임없이 XX하세요!' 육각형 인간 봉태규가 말아주는 효도하는 법'이라는 제목의 영상이 업로드됐다.이날 김숙은 송은이와 김의성의 '우리 결혼했어요'(이하 우결) 이야기를 언급했다. 앞서 송은이와 김의성의 '우결' 추진이 화제가 되며 많은 관심을 모은 바 있다.김숙은 김의성과 전화 연결을 시도했고, 김숙은 본인을 '처제'라고 소개했다. 송은이 김의성에게 "'우결' 추진 기사를 확인했냐"고 물었다. 그러자 김의성은 봤다며 "가슴이 좀 뛰었다"고 답했다.이어 김숙은 "의성 형부, 다름이 아니라 송은이 언니를 제가 30년 넘게 지켜봤는데 옛날부터 이상형이 지적인 남자였다. 그런데 대한민국 배우 중에 형부보다 지적인 남자가 있을까 싶다"며 김의성과 송은이의 '우결'을 재추진하려 했다.이후 김의성은 "모르시냐. 여자 친구랑 같이 산 지 15년이 넘었다"고 말해 김숙을 놀라게 했다. 송은이는 "'연기의 성'을 하고 계셔서 잠시 숙이를 완벽히 속여주셨다"며 유쾌하게 마무리했다.한편 김의성은 2번의 이혼을 겪었다. 지난 3월에는 SBS '미운 우리 새끼'에 출연해 "2살 연하의 여자 친구와 40대 중반에 만나 15년째 연애 중"이라고 밝히기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr