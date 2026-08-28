'우선 예약' 국룰 히트곡들이 방송을 통해 전격 공개된다./ 사진 제공= KBS JOY 이십세기 힛트쏭

'우선 예약' 국룰 히트곡들이 방송을 통해 전격 공개된다./ 사진 제공= KBS JOY 이십세기 힛트쏭

'우선 예약' 국룰 히트곡들이 방송을 통해 전격 공개된다./ 사진 제공= KBS JOY 이십세기 힛트쏭

KBS Joy '이십세기 힛-트쏭'이 노래방에 들어가자마자 가장 먼저 예약했던 추억의 히트곡들을 소환한다.오는 21일 방송되는 '이십세기 힛-트쏭' 327회에서는 '노래방 우선 예약 힛-트쏭'을 주제로 세대와 장르를 넘나드는 노래방 인기곡들을 소개한다.이날 방송에서는 노래방에 들어서자마자 다른 사람에게 빼앗기기 전에 먼저 예약했던 곡들이 차트에 오른다. 회식 자리에서 빠지지 않았던 노래부터 이성에게 마음을 표현할 때 불렀던 곡, 특정 파트를 차지하기 위해 서둘러 예약해야 했던 노래까지 다양한 사연도 함께 공개된다.g.o.d.의 '0%'도 등장한다. 당시 노래방 리모컨에서 숫자 '0'을 입력하면 제목순 검색 상단에 노출돼 자연스럽게 선택되는 경우가 많았던 곡이다.남진의 '둥지'에는 직장인들의 회식 이야기가 얽혀 있다. "부장님 품에 둥지를 틀어봐"라고 가사를 바꿔 부르며 상사의 마음을 사로잡았다는 사연이 소개된다.남녀 사이에서 인기를 끌었던 노래들도 공개된다. 여성들이 노래방에서 즐겨 부르던 '어필송' 이자 남성들의 고백송으로도 사랑받았던 곡이 차트에 포함된다. 여럿이 함께 부르는 노래에서는 원하는 파트를 차지하기 위해 누구보다 먼저 예약 버튼을 눌러야 했던 당시의 풍경도 소환된다.'이십세기 힛-트쏭' 327회는 오는 21일 오후 8시 30분 KBS Joy에서 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr