[속보] JTBC, 결국 매각 절차 돌입한다…"회생절차 개시 결정"

JTBC가 기업회생 절차에 들어간다. 향후 매각을 통해 경영 정상화를 추진한다는 계획이다.서울회생법원은 28일 JTBC에 대한 회생절차 개시를 결정했다.JTBC는 지난 6월 기업회생을 신청한 뒤 채권단과 자율적으로 구조조정 방안을 논의하는 자율구조조정 지원(ARS) 프로그램을 진행해왔다.이후 채권자들과 여러 차례 협의를 이어온 JTBC는 ARS 기간을 추가로 연장하지 않기로 했다. 자율 협의를 계속하는 것보다 법원의 회생절차를 밟는 것이 채권자 권익을 보호하는 데 적절하다고 판단했다는 설명이다.JTBC 측은 "앞으로 법정 회생절차에 최대한 성실히 임하겠다"며 "경영진과 임직원 모두 조속한 매각을 통해 경영을 정상화하는 데 최선의 노력을 다하겠다"고 밝혔다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr