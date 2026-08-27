가수 김재중이 일본 도쿄 부촌에 위치한 3층 단독주택을 공개했다.
27일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘신상출시 편스토랑’에는 일본 도쿄 자택을 공개한 김재중의 모습이 그려졌다.
김재중은 도쿄 부촌 메구로에 자리한 집을 소개하며 약 3년째 거주 중이라고 밝혔다.
김재중은 청담동 집과 본가 3층 주택에 이어 도쿄에도 집을 보유하고 있었다. 집을 공개하자 MC들은 “도대체 집이 몇 채냐”고 감탄했다. 공개된 집은 입구부터 남달랐다. 고급 원목으로 꾸며진 2층 연결 계단이 자리했고, 집 안에는 엘리베이터까지 설치돼 있었다. 김재중은 직접 엘리베이터를 타고 2층으로 올라가 메인 거실을 공개해 눈길을 끌었다.
거실은 천장 높이가 무려 4m에 달했다. 그는 “이 집을 보고 가장 마음에 들었던 게 층고가 높아서 너무 좋았다. 천장의 창도 개방이 돼서 평화롭다”라며 자랑했다.
또한 김재중은 카페 부럽지 않은 야외 루프탑도 소개하며 “외롭다”라며 한탄해 웃음을 자아냈다.
김재중은 2003년 그룹 동방신기로 데뷔한 뒤 JYJ와 솔로 활동을 이어가며 일본에서도 꾸준히 활동해왔다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
27일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘신상출시 편스토랑’에는 일본 도쿄 자택을 공개한 김재중의 모습이 그려졌다.
김재중은 도쿄 부촌 메구로에 자리한 집을 소개하며 약 3년째 거주 중이라고 밝혔다.
김재중은 청담동 집과 본가 3층 주택에 이어 도쿄에도 집을 보유하고 있었다. 집을 공개하자 MC들은 “도대체 집이 몇 채냐”고 감탄했다. 공개된 집은 입구부터 남달랐다. 고급 원목으로 꾸며진 2층 연결 계단이 자리했고, 집 안에는 엘리베이터까지 설치돼 있었다. 김재중은 직접 엘리베이터를 타고 2층으로 올라가 메인 거실을 공개해 눈길을 끌었다.
거실은 천장 높이가 무려 4m에 달했다. 그는 “이 집을 보고 가장 마음에 들었던 게 층고가 높아서 너무 좋았다. 천장의 창도 개방이 돼서 평화롭다”라며 자랑했다.
또한 김재중은 카페 부럽지 않은 야외 루프탑도 소개하며 “외롭다”라며 한탄해 웃음을 자아냈다.
김재중은 2003년 그룹 동방신기로 데뷔한 뒤 JYJ와 솔로 활동을 이어가며 일본에서도 꾸준히 활동해왔다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
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