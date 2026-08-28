AEN/사진제공=스타쉽엔터테인먼트

그룹 AEN(에이엔)이 데뷔 미니 앨범 'A NEW ERA OF NOW'의 타이틀곡 'X to Z (Next to me)' 한국어 버전 퍼포먼스 필름을 공식 유튜브 채널에 공개했다.이번 영상은 모래사막을 배경으로 시작해 공간과 의상을 전환하며 펼치는 군무를 담았다. 도심을 배경으로 제작됐던 기존 일본어 버전 뮤직비디오와는 다른 공간 연출을 시도했다.영상 공개 후 온라인상에서는 "의상 바뀔 때 헉 소리 나올 정도로 멋지다", "모래 위에서 추는 게 쉽지 않았을 텐데 대단한 퍼포먼스", "처음부터 끝까지 멋짐이 한가득", "비주얼부터 퍼포먼스까지 10점 만점에 10점" 등의 반응이 나왔다.한편, AEN은 퍼포먼스 필름과 함께 멤버별 개별 표정과 분위기를 담은 콘셉트 사진도 추가로 공개하며 활동을 이어가고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr