윤혜진이 연인의 위험한 취미에 대한 생각을 밝혔다. / 사진='윤혜진의 What see TV' 유튜브 캡처

윤혜진이 연인의 위험한 취미에 대한 생각을 밝혔다. / 사진='윤혜진의 What see TV' 유튜브 캡처

발레리나 윤혜진이 결혼 후 남편 엄태웅에게 바이크를 팔게 했다고 밝혔다.지난 27일 윤혜진의 유튜브 채널에는 '친엄마 VS 새엄마 혼주석 난제. 매운맛 상담소 OPEN'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 윤혜진은 삼십년지기 남사친들과 함께 구독자들의 연애 및 부부 고민을 들어주는 상담소를 진행했다.한 구독자는 "위험한 취미를 가진 남자친구와 계속 만날 수 있을까"라며 바이크를 타는 연인에 대한 고민을 보냈다. 사연을 들은 윤혜진은 즉각 "나는 안 된다"며 단호하게 고개를 저었다.윤혜진은 "그건 생명과 직결된 거여서 그렇다"며 남편 엄태웅 역시 결혼 전 바이크를 탔다고 고백했다. 이어 "결혼하고 나서 (오토바이를) 팔았다. 내가 과부 되기 싫다고 딱 얘기했다"고 밝혔다.윤혜진은 "우리 시아버님이 오토바이 사고로 돌아가셨다. 오빠(엄태웅)를 낳고 100일 만에"라며 "오토바이는 시간의 차이지 무조건 사고가 난다고 하더라"고 말했다. 그는 "그래서 오토바이 판매하는 사람들이 '한 명 또 가네' 이러면서 판다는 속설도 있을 정도다"라고 덧붙였다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr