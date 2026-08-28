배우 정경호의 언급에 박정수가 발끈했다. / 사진=박정수 유튜브 채널

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배우 박정수가 정경호의 결혼 이야기에 발끈했다.지난 26일 박정수의 유튜브 채널 '웬만해선 정수를 막을 수 없다'에는 '세트당 200만 원? 박정수 사모님 룩의 세계 옛날 드라마 속 그 옷.…박정수가 다시 입어봤습니다'라는 제목의 영상이 업로드됐다.영상에는 박정수가 경기도 양평에 위치한 한 복합문화공간을 방문했다. 이때 탁 트인 넓은 잔디밭을 본 PD가 감탄하자 박정수는 "이런데 안 와봤니?"라고 얘기헀고, PD는 "너무 예쁜데요"라고 말했다.이후 박정수가 PD를 향해 "그럼 너 여기서 결혼식 할래? 내가 결혼식 하라고 얘기해줄게"라고 제안하자 PD는 "네네네!"라며 "정경호 오빠랑 (결혼할래요)"이라고 답했다.그러자 박정수는 신발을 벗어들어 화를 내는 듯한 제스처를 취하며 "신발 한 번 날릴까요?"라고 반응했다. 자막에는 '어디 감히' '시월드 체험판'이라는 문구가 삽입됐다.박정수는 2001년부터 정경호의 아버지인 정을영 PD와 사실혼 관계를 이어오고 있다. 정경호 역시 박정수를 어머니처럼 따르고 있는 것으로 알려졌다.한편 정경호는 2012년부터 무려 14년간 공개 열애를 이어왔던 그룹 소녀시대 출신 최수영과 지난 6월 결별했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr