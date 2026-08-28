'피겨 여왕' 김연아가 파격적인 숏컷으로 이미지 변신에 나섰다./사진제공=마리끌레르

'피겨 여왕' 김연아가 파격적인 숏컷으로 이미지 변신에 나섰다./사진제공=마리끌레르

'피겨 여왕' 김연아(35)가 파격적인 숏컷으로 이미지 변신에 나섰다. 그는 한층 어려진 분위기와 또렷한 이목구비로 시선을 끌었다.김연아는 지난 27일 자신의 SNS에 패션 매거진 '마리끌레르 코리아'와 함께한 화보 사진을 공개했다.사진 속 김연아는 기존의 긴 머리에서 벗어나 자연스럽게 층을 낸 숏컷 헤어를 선보였다. 가볍게 내린 앞머리가 눈가를 덮고 머리 뒷부분에는 자연스러운 결을 살려 한층 자유로운 분위기를 연출했다.피부 표현은 자연스럽게 유지하면서 눈매를 또렷하게 강조해 김연아 특유의 단정한 이미지와는 또 다른 분위기를 완성했다. 짧아진 머리와 어우러지면서 실제 나이보다 어려 보이는 모습도 눈길을 끌었다.화보에서는 선수 시절부터 보여온 김연아 특유의 차분한 분위기도 이어졌다. 과한 표정이나 포즈 없이 카메라를 응시하며 숏컷 스타일을 소화했다.김연아는 대한민국 피겨스케이팅 사상 최초의 올림픽 금메달리스트로, 2014년 소치 동계올림픽을 끝으로 선수 생활을 마쳤다. 그는 2022년 10월 그룹 포레스텔라 멤버 고우림과 결혼했다. 김연아 보다 5살 연하인 고우림은 2023년 11월 육군 현역으로 입대해 지난해 5월 군 복무를 마쳤다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr