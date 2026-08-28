사진제공=CAM

가수 소수빈이 데뷔 10주년에 맞춰 첫 정규앨범을 발매했다.소수빈은 지난 27일 주요 온라인 음원 플랫폼에 정규 1집 '늘 그래왔던 것처럼'을 공개했다.'늘 그래왔던 것처럼'은 가수를 목표로 스물한 살에 상경한 시기부터 현재까지의 삶과 감정 변화를 11개 트랙에 걸쳐 풀어낸 음반이다.앨범은 20대 초반부터 방황을 겪은 중후반기, 성장을 거친 현재와 미래로 이어지는 시간 순서로 배치됐다. 소수빈은 수록된 전곡의 작사와 작곡을 도맡아 1번부터 11번 트랙까지 유기적인 흐름을 구성했다.발매 전에는 콘셉트 사진, 트랙 코멘터리, 수록곡 라이브 프리뷰 영상 등을 공개하며 새 앨범에 대한 정보를 순차적으로 알렸다.더블 타이틀곡은 '괜찮다고 말해줄 걸 그랬어'와 '가지 말라고'다. '괜찮다고 말해줄 걸 그랬어'는 관계의 끝에서 전하지 못한 아쉬움을 노래한 발라드 곡이며, '가지 말라고'는 지나간 인연과 자신을 회상하는 내용을 점진적인 사운드와 허밍으로 표현했다.'괜찮다고 말해줄 걸 그랬어' 뮤직비디오에는 배우 남윤수가 출연해 연기를 펼쳤다.JTBC '싱어게인3' 준우승 출신인 소수빈은 올해 3월 싱글 'every!', 7월 리메이크 싱글 '더 아름다워져'를 낸 데 이어 이번 첫 정규앨범을 발표했다.소수빈은 음반 발매에 이어 오는 10월 24일과 25일 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 단독 콘서트 '늘 그래왔던 것처럼 앞으로도'를 연다. 이번 공연은 새 앨범 수록곡 전곡을 포함한 무대로 꾸며진다. 단독 콘서트 티켓 예매는 오는 31일 오후 8시 예매처 NOL에서 시작된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr