남자 배우 아니에요…숏컷한 설인아, 중성적인 매력

배우 설인아가 숏컷 스타일로 중성적인 매력을 드러냈다.설인아는 최근 자신의 SNS에 "Working on!!"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.사진 속 설인아는 짧은 헤어스타일에 오버사이즈 셔츠와 넥타이를 매치한 모습이다. 젖은 듯한 질감의 머리카락을 자연스럽게 얼굴 앞으로 내려 시크한 분위기를 더했고, 넉넉한 실루엣의 셔츠와 느슨하게 맨 넥타이가 보이시한 무드를 한층 강조했다.특히 설인아는 최근 숏컷 헤어를 꾸준히 유지하며 이전과 또 다른 이미지를 보여주고 있다. 긴 머리로 청순하고 여성스러운 분위기를 보여줬던 과거와 달리, 최근에는 짧은 머리와 매니시한 스타일링을 적극적으로 활용하며 중성적인 매력을 드러내고 있다.이번 사진에서도 셔츠와 넥타이, 숏컷의 조합으로 강렬한 분위기를 완성했다. 짧은 머리 사이로 드러나는 또렷한 이목구비와 무심한 듯한 표정까지 어우러지면서 설인아 특유의 시크한 매력이 더욱 돋보였다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr