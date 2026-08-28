황재균이 달라진 모습으로 눈길을 끌었다. / 사진=SNS, 스튜디오 디아, 밥바디 스튜디오, 퓨리클래식

황재균이 달라진 모습으로 눈길을 끌었다. / 사진제공=스튜디오 디아, 밥바디 스튜디오, 퓨리클래식

전 야구선수 황재균이 18kg을 감량한 뒤 촬영한 바디프로필을 공개했다.공개된 사진 속 황재균은 현역 선수 시절과 달라진 모습으로 눈길을 끌었다. 물에 젖은 셔츠를 입은 채 등 근육과 복근을 드러내는가 하면, 워크웨어와 라이더 스타일 등 다양한 콘셉트의 의상을 소화했다.황재균은 이번 촬영을 위해 약 5개월 반 동안 체중 관리에 나섰다. 기존 98kg이었던 체중을 80kg까지 줄이며 총 18kg을 감량했다. 운동량도 상당했다고. 황재균은 매일 4~5시간씩 크로스핏과 러닝을 병행하고 식단을 관리했다. 그 결과 바디프로필 촬영 당시 체지방률 3.9%를 기록했다.황재균은 "은퇴를 앞두고 나에게 가장 어울리는 것이 무엇인지 찾아가는 과정에서 다양한 모습을 보여드리고 싶었다"고 촬영에 나선 이유를 밝혔다. 이어 그는 "특히 마지막 두 달은 한계에 부딪힐 정도로 힘들어서 '다시는 못 하겠다'는 생각도 들었지만, 스스로를 다잡는 값진 계기가 됐다. 지금은 체지방률 10% 안팎을 유지하며 건강하게 컨디션을 관리하고 있다"고 덧붙였다.한편 2024년 그룹 티아라 출신 지연과 이혼한 황재균은 지난해 12월 현역 은퇴를 선언한 뒤 방송 활동을 시작했다. 최근 개인 유튜브 채널 '일루황'을 개설했으며 티빙 오리지널 연애 프로그램 '원수는 외야석에서♥'와 디즈니+ 새 오리지널 예능 '술래게임' 출연도 앞두고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr