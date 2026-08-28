전여빈이 매거진 커버 모델이 됐다. / 사진제공=로피시엘 YK에디션

전여빈이 매거진 커버 모델이 됐다. / 사진제공=로피시엘 YK에디션

전여빈이 깊고 강렬한 눈빛부터 몽환적인 분위기까지 다채로운 매력을 뽐냈다. 또한 억 소리 나는 고급 주얼리로 스타일링에 포인트를 줬다.28일 소속사 매니지먼트mmm은 매거진 '로피시엘 YK에디션' 2026년 가을·겨울호와 함께한 전여빈의 커버 2종을 공개했다.공개된 화보에서 전여빈은 깊고 강렬한 눈빛으로 카메라를 응시하고 있다. 고급스러운 스타일링에 섬세한 표정 연기를 더해 우아하면서도 강인한 분위기를 자아낸다. 또한 주얼리 브랜드 B사의 뱀 모티브 워치를 착용해 절제된 스타일에 포인트를 더했다. 여기에 볼드한 링을 레이어링해 감각적인 주얼리 스타일링을 완성했다.또 다른 화보에서는 역동적인 움직임을 활용해 몽환적인 분위기를 연출했다. 자연스러운 움직임 속에서도 절제된 카리스마를 드러내며 앞선 커버와는 또 다른 매력을 보여준다.한편 전여빈은 내년 방영 예정인 새 드라마 '혹하는 로맨스'로 시청자들을 찾는다. 극 중 보도국 구성 작가인 서해윤 역을 맡았다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr