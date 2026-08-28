에반 미니 1집 트랙 샘플러 / 사진 제공=빌리프랩

가수 에반(EVAN)이 첫 미니 앨범 'DEATH OF ME'(데스 오브 미)의 트랙 샘플러 공개를 마쳤다.에반은 지난 27일 공식 SNS에 'Ride or Die'(라이드 오어 다이)와 'Overflow'(오버플로우)의 트랙 샘플러를 게재했다. 이로써 신보에 담긴 8곡의 음원 일부가 모두 공개됐다.이번에 선보인 두 곡은 에반이 지난 6월 22일 솔로 데뷔하며 발표한 디지털 싱글 'RIDE OR DIE'에 수록됐던 곡이다. 에반은 두 곡의 작사·작곡·프로듀싱을 주도했다.'Ride or Die' 영상은 움직이는 기어봉을 활용해 끝까지 함께하자는 노랫말을 표현했다. 팝 록에 하이퍼팝 요소를 더한 사운드가 영상과 어우러졌다. 인디팝 장르의 'Overflow'는 기타 리프와 보컬을 중심으로 차분한 분위기를 전한다. 영상에는 가사 속 '전하지 못할 편지'가 등장했다.'DEATH OF ME'는 복잡하게 얽힌 감정을 마주하고 앞으로 나아가겠다는 다짐을 담은 앨범이다. 팝 R&B 장르의 타이틀곡 'Death of Me'를 비롯해 UK 개러지 리듬을 활용한 'Twilight'(트와일라잇), 얼터너티브 록 'Immature'(이머추어), 드림팝 'Going Home'(고잉 홈) 등 여러 장르의 곡을 실었다.에반의 미니 1집 'DEATH OF ME'는 다음 달 7일 오후 6시 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr