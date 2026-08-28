방송인 안선영이 과거 이경실을 둘러싼 지라시에 대해 대신 해명했다. / 사진=텐아시아 DB

방송인 안선영이 선배 이경실을 향한 존경심을 보여줬다. / 사진='안선영의 이중생활' 유튜브 영상 캡처

방송인 안선영이 선배 이경실을 향한 고마움과 존경심을 내비쳤다.지난 27일 유튜브 채널 '안선영의 이중생활'에는 '안선영이 김국진, 이경실, 서경석을 존경하게 된 이유'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 안선영은 과거 김국진, 이경실, 서경석에게 받은 도움을 떠올렸다.안선영은 이경실이 자신을 두 차례 감싸줬던 일화를 전했다. 그는 한 방송 프로그램에 출연했을 때 다른 여자 선배들이 사실이 아닌 내용을 사실처럼 말해 곤란한 상황에 놓였고, 당시 이경실이 직접 나서 오해를 풀어줬다고 설명했다.이후 또 다른 프로그램 녹화 대기실에서 겪은 일도 언급했다. 안선영은 한때 스케줄이 12개에 달해 신인임에도 촬영을 마치자마자 먼저 자리를 떠나야 했고, 이를 못마땅하게 보는 시선도 있었다고 했다.이를 알아챈 이경실은 대기실에서 안선영에게 "스케줄을 그렇게 잡지 마라. 여기 있는 사람들은 다 뭐가 되느냐"고 꾸짖었다고. 당시에는 서러워 눈물을 흘렸지만 훗날 다른 선배들 사이에서 뒷말이 나오지 않도록 이경실이 일부러 나섰다는 사실을 알게 됐다.이에 안선영은 "다들 가고 나서는 '쟤가 무슨 죄가 있냐. 매니저가 시키면 하는 거지'라는 분위위기를 만들어 주셨다고 하더라"며 "그래서 시트콤이 끝날 때까지 다른 분들이 나에게 뭐라고 하지 못했다"고 고마움을 전했다.그러면서 "죄송하게도 지라시에는 '기 센 그녀, 또 여자 후배 울렸다'는 식으로 나갔다"며 "그런데도 한 번도 그것을 제 탓으로 돌리신 적이 없다"고 말했다. 그는 이경실에 대해 "의리 있고 선의가 가득한 분"이라며 존경심을 표했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr