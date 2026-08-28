튜이드 / Mnet ‘엠카운트다운’ 방송 화면 갈무리

튜이드 / Mnet ‘엠카운트다운’ 방송 화면 갈무리

그룹 튜이드(TUIDE)가 데뷔 후 첫 음악방송 무대를 선보였다.튜이드(서희, 서연, 엘레나, 지아, 사키, 세아, 이하늬)는 지난 27일 Mnet '엠카운트다운'에서 미니 1집 'TUNE & PLAY'의 타이틀곡 'SUN KISS'와 수록곡 'GRLS'를 불렀다.'GRLS'로 무대를 시작한 멤버들은 경쾌한 하우스 리듬에 맞춰 군무를 펼쳤다. 이어 'SUN KISS'에서는 리듬감을 살린 안무와 다채로운 표정 연기를 선보이며 라이브를 소화했다.음악방송 외 활동도 이어가고 있다. 지난 26일 공개된 SBS 파워FM '웬디의 영스트리트' 영상에서는 'SUN KISS' 라이브를 선보였으며, 서연·지아·사키는 유튜브 채널 '빠더너스' 콘텐츠에 출연했다.튜이드는 28일 KBS2 '뮤직뱅크', 29일 MBC '쇼! 음악중심', 30일 SBS '인기가요'에서 무대를 이어간다.튜이드는 하이브 뮤직그룹 산하 신생 레이블 ABD의 첫 아티스트로, 지난 24일 미니 1집 'TUNE & PLAY'를 발매하며 데뷔했다. 앨범에는 총 5곡이 담겼으며, 그루비룸이 전곡 프로듀싱을 맡았다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr