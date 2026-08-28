민경훈이 11년간 함께해온 '아는 형님'을 떠난다./사진제공=JTBC

민경훈이 11년간 함께해온 '아는 형님'을 떠난다.28일 스타뉴스에 따르면 민경훈은 최근 제작진과 논의한 끝에 '아는 형님' 하차를 결정했다. 재충전의 시간이 필요하다는 뜻을 전했고, 제작진 역시 이를 존중한 것으로 전해졌다. 이와 관련해 JTBC 측은 텐아시아에 "해당 내용 확인 후 연락주겠다"고 밝혔다.민경훈은 2015년 12월 첫 방송부터 출연한 원년 멤버다. 약 11년 동안 특유의 엉뚱한 캐릭터와 예측하기 어려운 입담으로 웃음을 담당하며 멤버들과 호흡을 맞췄다. 최근 마지막 녹화도 마친 상태다.프로그램과의 인연은 결혼으로도 이어졌다. 민경훈은 '아는 형님'을 통해 만난 4살 연상의 신기은 PD와 2024년 11월 부부의 연을 맺었다. 당시 결혼 소식 역시 방송을 통해 처음 알렸다.앞서 김희철이 건강상의 이유로 잠정 하차한 데 이어 민경훈까지 자리를 비우게 되면서 멤버 구성에도 변화가 생기게 됐다. 현재 원년 멤버 가운데 강호동, 이수근, 서장훈, 김영철이 출연하고 있다. 이상민은 2016년 3월, 김신영은 지난 5월 합류했다.민경훈의 빈자리는 당분간 특별 출연자들이 채울 것으로 알려졌다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr