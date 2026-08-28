‘욕망의 덫’ 15회고 28일 오후 7시 50분에 방송된다. / 사진제공=KBS '욕망의 덫'

‘욕망의 덫’ 15회고 28일 오후 7시 50분에 방송된다. / 사진제공=KBS '욕망의 덫'

배우 주새벽이 ‘욕망의 덫’에서 전혜원의 청마그룹 입사를 막기 위해 공개적인 자리에서 폭탄 발언을 한다.28일 방송되는 KBS 드라마 ‘욕망의 덫’ 15회에서는 강해라(주새벽 분)가 고은설(전혜원 분)의 이력서에서 이상한 점을 발견한다. 지난 방송에서 고은설은 스토킹 범죄의 위협을 받던 김정선(윤해영 분)을 구했다. 김정선은 이에 대한 보상을 제안했고, 고은설은 청마그룹에 입사할 기회를 달라고 요청했다.주미란(장서희 분)과 강해라는 고은설의 입사를 반대했다. 하지만 김정선은 자신의 목숨을 구해준 고은설에게 기회를 주기로 했다. 최종 심사에 나선 고은설은 경쟁을 거쳐 청마그룹 입사를 확정했다. 박희정(서유정 분)의 죽음에 얽힌 진실을 밝히기 위해 청마그룹에 들어가려 했던 고은설은 회사 내부로 한 발 더 들어가게 됐다.공개된 사진에는 고은설의 입사를 축하하는 시상식 모습이 담겼다. 고은설은 꽃다발을 들고 강영훈(유태웅 분) 회장과 회사 사람들 앞에 선다. 주미란도 시상식에 참석하지만, 고은설의 입사를 달가워하지 않는 모습을 보인다.강해라는 고은설의 이력서를 확인하던 중 이상한 점을 발견하고 시상식장으로 향한다. 이후 여러 사람이 지켜보는 가운데 고은설을 향해 예상치 못한 발언을 한다.강해라의 말을 들은 김정선은 입을 막으며 놀라고, 차석진(설정환 분) 역시 당황한 모습을 보인다. 강해라가 고은설의 이력서에서 무엇을 발견했는지는 아직 공개되지 않았다.고은설에게 살인 누명을 씌운 주미란의 비밀이 이번 일을 계기로 드러날지도 관심사다. 고은설이 청마그룹에 입사하면서 그동안 얽혀 있던 인물들의 관계에도 변화가 생길 전망이다.‘욕망의 덫’ 15회는 28일 오후 7시 50분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr