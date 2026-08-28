허경환이 사비로 100만원 넘게 썼다고 밝혔다./사진제공=MBC

허경환이 사비로 100만원 넘게 썼다고 밝혔다./사진제공=MBC

멤버들이 ‘쩐의 전쟁’으로 털린 지갑을 ‘네돈내산(네가 돈을 써야 내가 산다)’으로 채우기 위해 나선다.29일 오후 6시 30분 방송되는 MBC 예능프로그램 ‘놀면 뭐하니?’에서는 유재석, 하하, 허경환, 주우재가 사비 안 쓰기 미션을 수행한다.가발과 분장 없이 멀끔한 차림으로 등장한 멤버들은 “오랜만에 일상복을 입고 나오니까 어색하네”라면서 “너희 멋있다”라고 서로 칭찬하며 녹화를 시작한다. 하하가 “우리 애들 멀쩡하네”라고 하자, 주우재는 “오늘 ‘놀뭐’ 촬영하러 가는데 왜 분장 안 하고 숍 왔냐고 하더라”라고 말한다.이번 녹화는 분장도 하지 않는 데다가 사비 지출도 절대 금지라는 조건이 걸린다. 그동안 ‘쩐의 전쟁’에서 한 계산 내기로 지갑이 탈탈 털렸던 멤버들은 반색하면서도, “사비 쓰지 말라니까 불안하네”라며 미심쩍어 한다.멤버들의 사비 지출 스코어도 공개된다. 허경환이 1위에 등극한 가운데, 그 금액이 100만 원을 훌쩍 뛰어넘어 모두를 놀라게 한다. 유재석이 “그렇게 돈을 썼나?”라며 기억하지 못하자, 허경환은 “잘 모르시는 것 같은데 매주 썼다”라면서 억울해한다.멤버들은 사비 안 쓰기 미션을 받고 황당해한다. 소품실에 쌓여 있던 악성 재고를 직접 팔아 돈을 벌어야 했던 것. 사비 한 푼 쓰지 않으려면 스스로 돈을 마련해야 하는 상황에 놓인 멤버들이 과연 ‘네돈내산(네가 돈을 써야 내가 산다)’으로 살아남을 수 있을지 주목된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr