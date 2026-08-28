박서진이 생애 첫 소개팅에 나선다./사진=텐아시아DB

박서진이 생애 첫 소개팅에 나선다./사진제공=KBS2

'32년 모태솔로'로 알려진 박서진이 생애 첫 소개팅에 나선다.오는 29일 방송되는 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 박서진과 개그우먼 황혜선의 소개팅 현장이 공개된다.박서진은 김영희의 주선으로 처음 소개팅에 도전한다. 상대는 앞서 박서진이 '만 원의 행복' 도전 당시 직접 캐리커처를 그려주며 이상형으로 지목했던 황혜선이다. 한껏 꾸민 모습으로 황혜선이 등장하자 박서진은 "더 예뻐진 것 같다"고 말한다.황혜선이 "본업을 잘하고 남자다운 사람에게 끌린다"고 이상형을 밝히자 박서진도 적극적으로 자신의 매력을 보여준다. 황혜선을 세심하게 챙기는가 하면 가수로서의 면모를 자연스럽게 보여주며 평소와 다른 모습을 보인다.두 사람은 이후 김영희, 박서진의 동생 효정과 함께 2대2 볼링 데이트에 나선다. 김영희와 효정의 응원 속에서 가까워진 박서진과 황혜선은 자연스럽게 손깍지를 끼기도 한다. 황혜선이 "오빠 파이팅"이라고 응원하자 박서진은 "효정이가 부르는 '오빠'와는 주파수가 다르다"며 설레는 마음을 표현한다.볼링 데이트를 마친 뒤에는 황혜선의 집으로 자리를 옮긴다. 황혜선이 박서진에게 "우리 집으로 가실래요?"라고 제안하면서 두 사람만의 시간이 이어진다. 단둘이 저녁 식사를 준비하는 모습을 지켜보던 출연진은 "신혼부부 같다"고 반응한다. 생애 첫 소개팅에 나선 박서진이 황혜선과 어떤 관계를 이어갈지 관심이 쏠린다.박서진과 황혜선의 소개팅은 오는 29일 오후 9시 20분 '살림남'에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr