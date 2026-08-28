배우 임현식이 자신의 주식 투자 실패담을 공개한다. / 사진 제공=MBN

배우 임현식이 자신의 주식 투자 실패담을 공개한다. / 사진 제공=MBN

배우 임현식이 자신의 주식 투자 실패담을 공개한다.오는 29일 방송되는 MBN '김주하의 데이앤나잇' 40회에는 임현식과 황석정이 출연한다.이날 직접 농장을 운영 중인 황석정은 최근 경기 불황으로 꽃 판매 매출이 줄었다고 털어놓는다. 이를 들은 임현식은 "경기가 안 좋은 게 아니라 이 시대를 사는 법을 몰라서 그렇지"라며 "비싸다고 생각하는 주식을 합니다"라고 주식 투자를 권한다.그러나 정작 임현식의 투자 성적은 좋지 않았다. 그는 "25년 전 조선업 관련한 주식을 샀고 한동안 주식 산 것을 잊고 있다가 요즘 다시 확인했다"고 말한다. 오랜 기간 보유한 만큼 수익을 기대하게 했지만 결과는 반대였다. 임현식은 "내가 만 원에 산 게 2500원이 됐더라. '이것은 나하고 맞는 게 아니구나' 생각했다"고 밝힌다.더 아쉬운 투자 경험도 있었다. 2~3년 전 지인의 추천을 받아 한 전기 회사 주식을 주당 25만원대에 매수했지만, 주가가 조금씩 떨어지자 불안한 마음에 팔았다는 것.임현식은 "가격을 확인해 보니 그때 25만원짜리가 270만원이 됐더라"고 털어놓는다. 단순 계산하면 매도하지 않고 보유했을 경우 주가는 매수가 대비 10배 이상 오른 셈이다.황석정은 과거 오디션 도중 스스로 현장을 떠났던 일화를 공개한다. 그는 한 작품의 오디션에 참가해 합격했다는 말을 들었지만 이후 2차, 3차 오디션이 계속됐다고 설명한다.여기에 메인 감독이 등장해 4차 오디션까지 제안하자 결국 포기를 결정했다. 황석정은 "유명한 감독님이라 함께 하고 싶었지만, 저는 너무 지쳐버렸다. 그 전에 너무 최선을 다했고, 속이 상했다"며 당시 "감독님 저 그냥 갈게요"라고 말하고 현장을 떠났다고 밝힌다.'김주하의 데이앤나잇'은 매주 토요일 오후 9시 40분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr