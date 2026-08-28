홍진경이 미션을 수행하고 있다. / 사진제공=넷플릭스 '도라이버'

홍진경이 미션을 수행하고 있다. / 사진제공=넷플릭스 '도라이버'

'도라이버' 홍진경이 모델 출신다운 남다른 다리 길이를 자랑한다. 하지만 비현실적인 비율과 달리 뜻대로 따라주지 않는 몸 때문에 굴욕적인 포즈로 웃음을 자아낸다.넷플릭스 예능 '도라이버'는 상위 99%의 인재들이 나사 없이 조립하는 인생의 희로애락을 담은 예능이다. 김숙, 홍진경, 조세호, 주우재, 장우영이 게임, 분장, 벌칙, 여행, 먹방, 토크 등을 펼친다. 시즌1 '잃어버린 나사를 찾아서'부터 시즌5 '더 게임 오브 데스'에 이어 현재 '시즌6-생존의 법칙'이 공개되고 있다.이번에는 식사 시간 식빵을 먹기 위해 고군분투하는 홍진경의 모습이 공개됐다. 홍진경은 엄지발가락 끝에 달린 고리를 잡아당겨 줄 끝에 매달린 식빵을 먹어야 하는 미션에 도전한다.이 과정에서 홍진경의 긴 다리가 시선을 사로잡는다. 홍진경은 두 손으로 자신의 다리를 부여잡은 채 식빵을 향해 몸을 움직인다. 맨발의 크기가 얼굴과 비슷해 보일 정도로 남다른 비율도 눈길을 끈다.다른 멤버들이 테이블에서 브런치를 즐기는 동안 홍진경은 고리를 발에 끼운 채 식빵 하나를 먹기 위해 애쓴다. 홍진경은 "이 기분이 뭔지 모르겠어"라더니 "이렇게까지 해서 빵을 먹어야 해?"라며 자괴감을 느낀다.이를 지켜보던 주우재는 "누나는 못하는 게 아니야 안 하는 거야"라며 응원을 건넨다. 장우영 역시 "누나는 못하는 게 없는 사람이야"라고 거든다. 반면 김숙은 "진경이가 코어 힘이 좀 약하긴 하다"고 냉정하게 진단해 웃음을 더한다.홍진경이 긴 다리를 활용해 식빵 먹기에 성공할 수 있을지는 '도라이버 시즌6-생존의 법칙'에서 공개된다. '도라이버'는 매주 토요일 오전 11시 넷플릭스를 통해 만나볼 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr