SBS Life 음악 프로그램 'THE SHOW'(더쇼)가 398회 방송을 앞두고 사전투표를 진행한다.'더쇼' 398회 사전투표는 28일 오후 5시부터 글로벌 팬덤 플랫폼 BIGC(빅크)의 팬 투표 서비스 'BIGC CHOICE'(빅크 초이스)를 통해 진행된다.투표는 '생방송 1위 후보'와 '팬픽캠' 두 부문으로 나뉜다. 생방송 1위 후보 투표 결과는 방송 점수에 일부 반영된다.'팬픽캠'에서는 방송 종료 후 공개되는 직캠 콘텐츠의 주인공을 팬들이 직접 선택한다. 선정된 아티스트의 영상은 유튜브 'THE K-POP'(더케이팝) 채널을 통해 공개될 예정이다.방송 이후에는 각 그룹에서 선정된 대표 멤버들을 대상으로 애프터 투표도 진행된다. 최종 1위에게는 별도의 리워드가 제공된다. 앞서 397회에서는 휘브(WHIB) 재하가 최종 팬픽캠 1위에 올라 서울 주요 거점 옥외광고 리워드를 받았다.이번 398회 사전투표에는 ALPHA DRIVE ONE(알파드라이브원), AxMxP(에이엠피), ONEWE(원위), OURBIRTHDAY(아워벌스데이), SF9(에스에프나인) 등이 후보로 이름을 올렸다.사전투표는 오는 31일 오전 10시까지 진행된다. 9월 1일 방송에서는 실시간 투표가 이어지며, 방송 종료 후에는 애프터 투표가 진행된다.'THE SHOW' 398회는 오는 9월 1일 방송된다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr