'100일의 거짓말' 김유정의 잠입 포스터가 공개됐다. / 사진제공=tvN

'100일의 거짓말' 김유정의 잠입 포스터가 공개됐다. / 사진제공=tvN

'100일의 거짓말' 김유정이 밀정으로 변신해 조선총독부에 잠입한다.오는 10월 10일 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '100일의 거짓말' 측이 김유정의 잠입 포스터를 공개했다. '100일의 거짓말'은 밀정이 된 경성 최고의 소매치기와 조선총독부의 엘리트 통역관이 적의 심장부에서 만나면서 벌어지는 100일간의 이야기를 그린 첩보 로맨스다. 김유정을 비롯해 배우 박진영, 김현주, 이무생, 진선규 등이 출연한다.김유정은 극 중 경성 최고의 소매치기 이가경 역을 맡았다. 미국으로 떠나기 위해 돈을 모으며 살아가던 이가경은 항일 단체 구국단의 저격수 유소란(김현주 분)의 제안을 받고 밀정이 된다. 이후 신분을 숨긴 채 조선총독부 통역생으로 위장 취업해 내부로 들어간다.공개된 포스터에는 조선총독부에 잠입한 이가경의 모습이 담겼다. 사람들 사이에 선 이가경은 뒤를 돌아보며 주변을 경계하고 있다. 포스터에는 '미국행을 꿈꾸던 소녀, 조선총독부로 잠입하다'라는 문구가 함께 담겨 눈길을 끈다.특히 이번 작품에서 김유정은 소매치기에서 밀정이 되는 인물의 변화를 그린다. 자신의 삶을 위해 돈을 모으던 이가경이 독립군과 거래를 시작하고, 거짓 신분으로 총독부에 들어가면서 본격적인 이야기가 펼쳐질 예정이다.제작진은 "이가경의 밀정 임무가 조선총독부에서 시작된다"며 "독립군과의 목숨을 건 거래부터 밀정으로 첫발을 딛기까지의 이야기가 펼쳐질 것"이라고 전했다.'100일의 거짓말'은 10월 10일 오후 9시 10분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr