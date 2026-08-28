영화 '부활남: 더 레드'가 오는 9월 30일 개봉을 앞두고 예고편 누적 조회수 584만회를 기록했다./ 사진제공=롯데엔터테인먼트

영화 '군체' 이후 4개월 만에 스크린 복귀를 앞둔 구교환의 신작 '부활남: 더 레드'가 개봉 전부터 예고편 누적 조회수 584만회를 기록했다.'부활남: 더 레드'는 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취업준비생 석환(구교환 분)이 죽은 뒤 72시간이면 다시 살아나는 능력을 갖고 있다는 사실을 알게 되면서 벌어지는 이야기를 그린다.개봉에 앞서 서울, 대전, 부산, 광주 등 전국에서 진행된 극장 벽보 인증 이벤트에는 총 1626명이 참여했다. 공개된 포스터에는 얼굴에 상처를 입고 뒤로는 탄흔이 남아 있음에도 여유로운 표정을 짓고 있는 구교환의 모습이 담겼다. 여기에 "구월엔 부활남, 극장에서 부활!"이라는 문구가 더해졌다.티저 예고편은 공개 후 누적 조회수 584만회를 넘어섰다. 구교환은 평범한 취업준비생에서 죽을수록 강해지는 능력을 얻게 된 석환으로 분한다. 야구 배트를 이용한 액션부터 상대와 몸을 부딪치는 장면 등이 예고편에 담겼다.특히 석환은 죽어도 72시간이 지나면 다시 살아날 수 있다는 설정을 바탕으로 기존 액션물과 다른 방식의 전투를 보여줄 예정이다. 앞서 구교환 역시 제작보고회에서 부활을 거듭할수록 석환의 능력치가 올라간다고 설명한 바 있다.구교환과 함께 신승호, 강기영, 김시아도 출연한다. 신승호와 구교환은 넷플릭스 'D.P.' 이후 약 5년 만에 한 작품에서 다시 만나게 됐다.예고편 공개 이후 온라인에서는 구교환의 액션 연기와 원작 캐릭터의 실사화에 대한 반응이 이어지고 있다. 특히 야구 배트를 활용한 액션과 구교환 특유의 연기 방식이 관심을 받고 있다.'부활남: 더 레드'는 오는 9월 30일 개봉한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr