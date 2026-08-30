전현무가 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

양준혁이 '사당귀'에 출연한다. / 사진제공=KBS

방송인 전현무가 방송 중 돌연 유행어 '야르'의 종결을 선언한다.30일 방송되는 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')에서는 양준혁이 아내 박현선과 함께 서울 용산을 찾는 모습이 그려진다.이날 양준혁은 연 매출 총 100억원 이상을 올리는 김훈 셰프를 만나 운영 노하우를 배운다. 반다나와 선글라스를 착용하고 등장한 그는 최근 젊은 세대 사이에서 사용되는 유행어에도 관심을 보인다.특히 양준혁은 '야르'라는 말을 접한 뒤 "너무 맛있어, 야르"라며 적극적으로 사용하기 시작한다. 이를 지켜보던 전현무는 "유행어를 나보다 더 빨리 없애버리네"라고 말한다.양준혁이 이후에도 계속해서 '야르'를 사용하자 전현무는 결국 "이제 정말 끝났다. '야르' 수고하셨습니다"라며 유행어의 종결을 선언한다.양준혁의 신조어 적응기는 계속된다. 김훈 셰프가 "폭룡적이다"라는 표현을 사용하자 양준혁은 이를 제대로 알아듣지 못하고 "맛이 진짜 폭력적이네"라고 답한다. '추구미' 역시 '쭈꾸미'로 잘못 알아듣는다. 이를 듣던 김숙은 "어떻게 다 먹는 거로 연결하냐"고 반응해 웃음을 안긴다.'사당귀'는 이날 오후 4시 40분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr