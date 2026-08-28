아이들 소연 / 사진=텐아시아 DB

아이들 소연 정규 1집 트랙리스트 / 사진 제공=큐브엔터테인먼트

그룹 아이들 소연이 퇴사를 소재로 한 신곡을 발표한다. 웹툰 작가 겸 방송인 기안84가 내레이션으로 참여했다.큐브엔터테인먼트는 27일 아이들 공식 SNS에 소연의 첫 솔로 정규 앨범 '끝내주는 인생' 트랙 리스트를 게재했다. 앨범에는 타이틀곡 '퇴사할게여 (Narr. 기안84)'를 포함해 8곡이 담긴다.공개된 이미지는 CRT 모니터 화면에 사직서를 띄운 모습으로 구성됐다. 사직 사유에는 "더 이상 미룰 수 없는 '끝내주는 인생'을 시작하기 위하여 사직하고자 한다"라는 문구를 적어 앨범명과 타이틀곡의 주제를 연결했다.앞서 무대와 뮤직비디오 등으로 공개한 곡들도 수록된다. 아이들 월드투어에서 선보인 'icebluerabbit'을 비롯해 EDM 장르의 'STAR', 유쾌한 가사를 담은 '야채 싫어 송'이 포함됐다. 민수가 피처링한 'Amigo (Feat. 민수)'는 마돈나의 'Like A Virgin'을 샘플링한 곡이다. 'Bankroll', '그냥 사랑하면 안 될까', '낭만 보내기'도 담겼다,소연은 앨범 전곡 작업에 참여했다. 그루비룸(Groovyroom), 알티(R Tee) 등 프로듀서들도 이번 앨범에 힘을 보탰다.앞서 소연은 자신의 인스타그램 스토리에 "퇴사할게여"라는 글과 함께 큐브엔터테인먼트 로고를 향해 손을 뻗은 사진을 올렸다. 이를 두고 소속사를 떠나는 것 아니냐는 추측이 나왔으나, 이후 공개된 타이틀곡명이 해당 문구와 일치하면서 신곡을 암시한 게시물로 풀이된다. 소연의 정규 1집 '끝내주는 인생'은 다음 달 7일 오후 6시 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr