아이들 소연 / 사진=텐아시아 DB
아이들 소연 / 사진=텐아시아 DB
그룹 아이들 소연이 퇴사를 소재로 한 신곡을 발표한다. 웹툰 작가 겸 방송인 기안84가 내레이션으로 참여했다.

큐브엔터테인먼트는 27일 아이들 공식 SNS에 소연의 첫 솔로 정규 앨범 '끝내주는 인생' 트랙 리스트를 게재했다. 앨범에는 타이틀곡 '퇴사할게여 (Narr. 기안84)'를 포함해 8곡이 담긴다.

공개된 이미지는 CRT 모니터 화면에 사직서를 띄운 모습으로 구성됐다. 사직 사유에는 "더 이상 미룰 수 없는 '끝내주는 인생'을 시작하기 위하여 사직하고자 한다"라는 문구를 적어 앨범명과 타이틀곡의 주제를 연결했다.
아이들 소연 정규 1집 트랙리스트 / 사진 제공=큐브엔터테인먼트
아이들 소연 정규 1집 트랙리스트 / 사진 제공=큐브엔터테인먼트
앞서 무대와 뮤직비디오 등으로 공개한 곡들도 수록된다. 아이들 월드투어에서 선보인 'icebluerabbit'을 비롯해 EDM 장르의 'STAR', 유쾌한 가사를 담은 '야채 싫어 송'이 포함됐다. 민수가 피처링한 'Amigo (Feat. 민수)'는 마돈나의 'Like A Virgin'을 샘플링한 곡이다. 'Bankroll', '그냥 사랑하면 안 될까', '낭만 보내기'도 담겼다,

소연은 앨범 전곡 작업에 참여했다. 그루비룸(Groovyroom), 알티(R Tee) 등 프로듀서들도 이번 앨범에 힘을 보탰다.

앞서 소연은 자신의 인스타그램 스토리에 "퇴사할게여"라는 글과 함께 큐브엔터테인먼트 로고를 향해 손을 뻗은 사진을 올렸다. 이를 두고 소속사를 떠나는 것 아니냐는 추측이 나왔으나, 이후 공개된 타이틀곡명이 해당 문구와 일치하면서 신곡을 암시한 게시물로 풀이된다. 소연의 정규 1집 '끝내주는 인생'은 다음 달 7일 오후 6시 발매된다.

김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr

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