티파니 영이 변요한과의 혼인신고 비하인드를 밝혔다. / 사진=텐아시아 DB

티파니 영이 결혼 고민 상담에 나섰다. / 사진='원샷한솔' 유튜브 영상 캡처

가수 겸 배우 티파니 영이 배우 변요한과의 혼인신고 과정을 전하며 결혼 상담에 나섰다.지난 27일 유튜브 채널 '원샷한솔'에는 '"Gee" 춤추는 천재견 토리 입양하겠다는 소녀시대 티파니'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 티파니 영이 출연해 유튜버 김한솔과 다양한 이야기를 나눴다.최근 채널 PD와의 연애 사실을 공개한 김한솔은 결혼에 대한 고민을 털어놨다. 그는 "저도 결혼할 나이가 되어가고 있다. 어떨 때 결혼을 결심하게 되느냐"고 물었다. 이에 티파니는 "이미 내 안에 답이 있는데 괜히 다른 사람의 조언을 들으려는 것일 수도 있다"고 답했다.이어 변요한과의 혼인신고 과정도 전했다. 그는 "강남구청에 가서 펜 하나 들고 증인 두 명의 사인을 받으면 되더라. 빨리 할 수 있다"며 "변요한이 리드해줬다. 고민이 생기려 할 때도 '그냥 가는 거야'라고 말해주는 리더십이 너무 좋았다"고 설명했다.티파니 영은 지난 2월 변요한과 혼인신고를 마치며 법적 부부가 됐다. 그는 지난 20일 데뷔 첫 솔로 정규 앨범 'Edge Of Calm'(엣지 오브 캄)을 발매하며 결혼 후에도 활발한 활동을 이어가고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr