배우 홍경이 만 서른의 나이에도 소년미가 돋보이는 화보 비하인드를 선보였다./사진제공=매니지먼트mmm

배우 홍경이 만 서른의 나이에도 소년미가 돋보이는 화보 비하인드를 선보였다./사진제공=매니지먼트mmm

배우 홍경이 만 서른의 나이에도 소년미가 돋보이는 화보 비하인드를 선보였다. 1996년 2월 14일생인 홍경은 올해 30세로 아직 병역 의무를 이행하지 않았다.28일 매니지먼트mmm은 'MOTION IN SILENCE' 콘셉트로 진행된 홍경의 GQ 코리아 디지털 화보 비하인드 사진을 공개했다.사진 속 홍경은 고요한 분위기의 공간을 배경으로 도시적인 매력을 자아냈다. 차분한 표정과 대비되는 역동적인 포즈를 취하며 특유의 분위기를 완성했다.홍경은 'BETWEEN RAINS'라는 무드에 맞춰 다양한 포즈와 표정을 선보였다. 촬영 콘셉트를 자연스럽게 소화하며 여러 장의 결과물을 완성했다는 후문이다.홍경의 화보는 GQ 코리아 디지털 채널을 통해 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr