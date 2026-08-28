사진=혜리 유튜브

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배우 하지원이 변함없는 미모를 유지하는 자신만의 10년 루틴을 공개했다.28일 유튜브 채널 '혜리'에는 배우 류승룡, 하지원이 출연했다.이날 혜리는 1996년 데뷔한 하지원에게 "직접 뵙는 건 처음이지만 선배님을 TV로 보며 자랐다. 진짜 똑같아서 계속 쳐다보게 된다"며 외모 관리 비결을 물었다.하지원은 특별한 비법보다 꾸준함을 꼽았다. 그는 "내 삶이나 건강, 정신적으로 좋다고 느껴지는 게 있으면 오랫동안 한다"고 밝혔다.레몬물도 10년 넘게 마시고 있다고 전했다. 하지원은 "레몬물을 먹었는데 몸이 좋다고 느껴지면 잠깐 먹는 게 아니라 길게 10년 넘게 한다"고 설명했다.스트레칭 역시 10년 이상 이어온 습관이었다. 그는 다리 부기를 빼는 데 도움이 된다고 느낀 뒤 꾸준히 실천하고 있다며 "웬만한 건 다 10년 넘게 한다"고 이야기했다.하지원은 스트레칭을 명상처럼 한다고 전했다. 짧은 동작을 빠르게 반복하기보다 한 자세를 오랫동안 유지한다는 것. 그는 "몸과 대화해야 한다. 끊임없이 신호를 보내며 대화하면 몸이 말을 듣는다"고 말했다.촬영 당일에도 하지원은 아침부터 2시간 동안 몸과 대화를 했다고 밝혔다. 바쁜 날에는 15분 정도 진행하지만, 시간이 있을 때는 충분한 시간을 들여 몸의 반응에 집중한다고 덧붙였다.23년 전 발표한 노래 '홈런' 무대를 재현한 이야기도 공개했다. 혜리는 최근 무대 영상을 보고 과거 영상이 다시 화제가 된 줄 알았다며 변함없는 하지원의 모습에 감탄했다.하지원은 약 8년 만에 무대에 올라 크게 긴장했다고 털어놨다. 그는 "무대에 올라가자마자 갑자기 머리가 백지가 됐다. 너무 떨렸다"며 카메라를 제대로 바라보지 못해 리허설에서 지적받았다고 고백했다.무대를 위해 안무 연습실에서 5일 동안 연습했다고 밝힌 하지원은 "음악방송 일정이 확정된 뒤에는 동작을 잊을까 걱정돼 잠을 자다가도 새벽 1시와 4시에 깨 잠옷 차림으로 안무를 반복했다"고 말했다.한편 하지원은 류승룡과 함께 영화 '비광'으로 관객과 만난다. '비광'은 갑작스러운 사건으로 파경을 맞은 톱스타 부부가 8년 후 딸을 구하기 위해 진실을 파헤치는 이야기로, 오는 9월 2일 개봉한다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr