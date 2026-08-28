최미나수가 화보를 통해 시크한 분위기를 선보였다./사진제공=로피시엘

최미나수가 화보를 통해 시크한 분위기를 선보였다./사진제공=로피시엘

최미나수가 화보를 통해 시크한 분위기를 선보였다.최미나수는 크리에이티브 디렉터 정윤기의 친구들인 'TRUE FRIENDS' 9인 중 한 명으로 프렌치 감성 매거진 '로피시엘 YK 에디션' 10주년 기념 화보 촬영에 참여했다. 'TRUE FRIENDS'는 정윤기가 각자의 분야에서 자신만의 길을 걸어가고 있는 인물들을 선정해 구성했다.공개된 화보에서 최미나수는 웨트 헤어와 스모키 메이크업으로 강렬한 인상을 남겼다. 화이트 슈트에 블랙 롱 레더 재킷을 매치하고 자연스러운 포즈를 취하며 흑백 포트레이트 특유의 시크한 분위기를 완성했다.화보와 함께 진행된 쇼트 인터뷰에서는 패션에 대한 생각도 밝혔다. 최미나수는 "패션은 나의 라이프스타일과 가치관을 보여주는 것"이라고 정의하며 자신만의 패션 철학을 이야기했다.최미나수의 화보와 인터뷰는 다음 달 7일 발행되는 '로피시엘 YK 에디션' 2026년 가을·겨울호에 실린다. 개별 무드 필름과 촬영 현장 영상도 로피시엘 코리아 공식 인스타그램을 통해 순차적으로 공개될 예정이다.한편 최미나수는 올해 1월 공개된 넷플릭스 '솔로지옥5'를 통해 대중에게 이름을 알렸다. 이후 여러 방송과 광고계에서 활동 영역을 넓히며 남성복 브랜드 론칭 31년 만에 최초의 여성 모델로 발탁되기도 했다.최근에는 TEO 연애 리얼리티 '사사로운 만남추구'의 MC로도 나섰다. 출연자들에게 솔직한 조언을 건네고 상황에 공감하는 모습을 보이며 진행자로서 활동 영역을 넓히고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr