사진=KBS2 '옥탑방의 문제아들'

사진=KBS2 '옥탑방의 문제아들'

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사진=KBS2 '옥탑방의 문제아들'

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'옥탑방의 문제아들' 방송인 홍진경이 촬영장에서 딸 라엘 양의 뜻밖의 수업 태도를 전해 듣고 당황했다.28일 방송된 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'(이하 '옥문아')에는 뇌과학자 이진형, 뇌과학 커뮤니케이터 장동선이 출연했다.이날 장동선은 촬영장에 등장하자마자 홍진경에게 "오늘 점심에 라엘이를 만났다"고 밝혔다. 강연장에서 홍진경의 딸 라엘 양을 우연히 만났다는 것.홍진경은 "라엘이를 낮에 보신 거냐"고 반가워했지만, 곧바로 예상하지 못한 답변이 돌아왔다. 장동선은 "수업 중에 계속 자더라. 너무 잘 자더라"고 폭로해 웃음을 자아냈다.장동선은 "도착하자마자 라엘이와 반갑게 인사했는데 강연을 시작하자마자 편안해지더라"고 에둘러 표현했다. 그는 "그럴 수 있다. 라엘이의 잘못이 아니라 내 강의력이 더 연습이 필요한 것"이라며 자신의 탓으로 돌려 홍진경을 배려했다.딸의 수업 태도를 처음 전해 들은 홍진경은 눈을 질끈 감으며 당황한 기색을 드러냈다. 김종국은 "오늘 최초로 엄마와 딸이 둘 다 자는 걸 볼 수도 있다"고 놀렸고, 장동선도 "오늘 홍진경 씨를 재우면 안 되는데"라며 걱정해 현장을 웃음바다로 만들었다.홍진경은 장동선에게 "죄송하다"고 사과했지만 쉽게 충격에서 벗어나지 못했다. 이후 장동선의 강연 일정에 관한 이야기가 나오자 다시 딸의 행동을 떠올리며 두 눈을 질끈 감았다.송은이는 장동선이 연간 최대 1000회의 강연을 소화할 만큼 바쁜 일정을 보내고 있다고 소개했다. 하루에 최대 5번까지 강연을 진행했으며, 전 세계를 돌며 강연 투어를 다닐 정도로 1년 치 스케줄이 가득하다고 전했다.장동선은 "불러주시고 시간이 되면 다 간다"며 겸손한 모습을 보였다. 그러나 홍진경은 "그런데 오늘 강연하시는데 라엘이가 잔 거냐. 그 이야기를 듣고 오프닝 때 멘붕이 왔다"면서 "미치겠다. 걔 때문에 미치겠다"고 한숨을 내쉬어 폭소를 유발했다.한편 홍진경은 슬하에 딸 라엘 양을 두고 있다. 모녀는 방송과 유튜브 콘텐츠에 함께 출연하며 유쾌한 일상을 공개해왔다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr