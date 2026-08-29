사진=MBC '나혼자산다'

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'나 혼자 산다' 기안84가 전현무에게 직접 만든 고추장아찌를 선물하며 남다른 애정을 드러냈다.28일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서는 기안84가 고추장아찌와 새우장을 만들며 '요리84'로 변신한 모습이 공개됐다.이날 소녀시대 유리와 김신영은 오프닝에서 "기안84의 집을 처음 본다"며 기대감을 드러냈다. 기안84 일상 공개는 대부분 대박 콘텐츠로 인기를 끌었기 때문.유리는 예상과 달리 정돈된 내부를 보고 "생각보다 깨끗하다"고 감탄했다. 그러나 뚜껑이 열린 채 놓인 영양제 통을 발견하자 김신영은 "내가 이걸 보려고 잠을 설쳤다. 뚜껑 닫으라"며 기안84다운 일상에 만족해했다."최근 땡초에 빠져있다"고 밝힌 기안84는 손질한 고추를 통에 담고 직접 만든 간장 소스를 부으며 고추장아찌를 만들기 시작했다. 고추장아찌가 담긴 통에 손을 넣어 재료를 꾹 누르던 그는 "고추 속에 간장이 들어가지 않으면 맛이 하나도 안 밴다. 손으로 눌러줘야 흡수가 잘된다"며 자신만의 요리 비법을 전수했다.요리를 완성한 기안84는 음식을 예쁜 유리병에 정성스럽게 담았다. 누군가에게 선물하려는 모습에 무지개 회원들은 주인공이 누구인지 궁금해했다.기안84는 "받은 게 많아서 잘 주고 싶다"며 음식을 준비한 이유를 밝혔다. 그러면서 "요즘 얼굴이 많이 변해서 안타깝기도 하다"고 덧붙여 궁금증을 높였다.선물의 주인공은 전현무였다. 기안84는 스튜디오에서 직접 만든 고추장아찌를 건네며 "50년째 혼자 살고 있으니까"라고 말해 웃음을 안겼다.전현무는 유리병 속 음식의 색깔을 살펴보며 "맛있어 보인다"고 반응했다. 그는 "기안에게 선물을 오랜만에 받아본다"며 고마운 마음을 드러냈다. 두 사람은 기안84가 시식용으로 준비한 고추장아찌를 직접 지은 밥과 함께 나눠 먹었다. 뚜껑을 연 전현무는 "냄새가 너무 좋다"며 기대감을 보였다.고추장아찌를 맛본 전현무는 "산자락 아래 반찬가게에서 파는 느낌"이라고 평가했다. 다른 무지개 회원들에게도 하나씩 나눠주며 기안84의 손맛을 즐겼다. 기안84는 자신의 음식을 맛있게 먹는 모습을 쑥스럽게 바라보다가 "다음 주에 또 가져오겠다"고 약속했다.한편 최근 불거진 전현무의 카자흐스탄 즉흥 여행 조작 의혹은 방송에서 별도로 언급되지 않았다. 앞서 일부 누리꾼은 국제운전면허증만으로 현지 렌터카를 곧바로 빌린 과정과 제작진의 비행편 확보 등을 두고 사전 계획 의혹을 제기했다.제작진은 전현무가 출국 직전 공항에서 현지 업체가 요구한 국제운전면허증과 여권을 제출하고 차량을 대여했다고 해명했다. 별도의 공증 절차가 필요하다는 사실은 방송 후 대사관에 문의하는 과정에서 확인했다고 밝혔으며, 이번 여행과 관련해 촬영 지원이나 협찬을 받은 사실도 없다고 선을 그었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr