이미지 크게보기 사진 = JTBC ‘이혼숙려캠프’

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‘700억 건물주’ 방송인 서장훈이 코인 투자로 2억 빚을 진 23기 코인 부부 남편에게 현실적인 조언을 건넸다.27일 방송된 JTBC 예능 프로그램 ‘이혼숙려캠프’에서는 23기 부부들의 심리 생리 검사 결과가 공개됐다.코인 부부 남편은 앞서 코인 투자로 2억1000만원을 잃고 빚까지 생긴 상황이었다. 아내가 정확한 투자 정보를 들어도 다시 투자할 것인지 묻자 남편은 “네”라고 답다.이어 서장훈이 같은 질문을 던지자 “안 할 거 같다. 또 혼날까 봐”라고 말했다.아내는 남편의 답변이 어떻게 예상되는지 묻자 “거짓일 것 같다”라고 의심했지만, 거짓말 탐지 결과는 예상과 달랐다. 남편의 답변은 진실로 판정됐고 서장훈 역시 결과를 확인한 뒤 놀라는 모습을 보였다.이에 서장훈은 남편에게 “나든 누구든 아무도 믿지 마시고 아무 데도 넣지 마시라”며 투자에 다시 손대지 말라고 강조했다.이어 “아무도 안 믿으면 아무 일도 일어나지 않는다. 자꾸 누구를 믿고 이상한 짓하다가 사고가 생긴다”고 당부했다.한편 서장훈은 서초동·흑석동·서교동 등에 건물을 보유한 것으로 알려졌다. 최근 서초동 건물을 450억원대에 매각하려는 사실이 알려졌으며, 해당 건물은 2000년 경매를 통해 28억1700만원에 매입했다. 과거 KBS 2TV ‘연중 라이브’에서는 총 700억원 이상 가치의 건물을 보유한 스포츠 스타 빌딩왕 1위로 소개되기도 했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr