이미지 크게보기 여에스더가 가사도우미에 집을 한 채 선물한 사연이 전해진 가운데 직원에게도 통큰 선물을 했음이 밝혀져 화제를 모으고 있다/ 사진=텐아시아 DB

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 'A급 장영란'

의사 여에스더가 가사도우미에 이어 회사 직원에게도 통 큰 선물을 건넨 사실이 전해졌다.27일 'A급 장영란' 채널에는 여에스더의 본사를 찾은 장영란의 모습이 담긴 영상이 올라왔다.영상에서 장영란은 최근 화제가 된 여에스더의 미담을 꺼냈다.10년 넘게 일한 가사도우미에게 강남 집을 사줬다는 소식을 언급하며 직원들에게 "여기서 집 받으신 분이 있냐"고 물었다. 이어 아무도 손을 들지 않자 농담을 던지며 분위기를 이끌었다.이후 본부장과의 대화가 이어졌다. 회사에 바라는 점을 묻는 질문에 "박사님의 건강"이라는 답변이 나왔다.물질적으로 감동받은 적이 있냐는 추가 질문에는 "최근 결혼을 했는데 평생 퇴사 못 한다"며 거액의 축의금을 받았다고 털어놨다. 옆에서 구체적인 액수를 전해 들은 장영란은 크게 놀라워했다.한편 여에스더는 남편 홍혜걸이 방송을 통해 오랜 기간 아내를 보살펴 준 가사도우미에게 강남 집을 선물했다고 밝혀 주목을 받은 바 있다.여에스더는 건강기능식품 기업을 운영하며 본사 기준 연매출 3,000억 원, 자회사 포함 4,500억 원의 실적을 올리고 있으며, 지난 16년간 누적 기부금 82억 원을 기록 중이다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr