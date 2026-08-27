사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

'나는 솔로' 33기 영식이 정숙, 옥순, 영숙과 진행한 3대 1 데이트를 끝낸 뒤 개별 1대 1 대화를 통해 연애관과 삶의 가치관을 진솔하게 공유하며 세 여성 출연자 모두에게 강렬하고 긍정적인 인상을 남겼다.ENA·SBS PLUS '나는솔로' 측이 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 '※미방분※ 33기_ 모솔 영식의 3대1 데이트 그 후, 1대1 대화!'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 영식은 먼저 정숙과 1대 1 대화의 물꼬를 텄다. 과거 필리핀에서의 생활 경험과 향후 거주지에 대한 솔직한 생각을 공유한 영식은 "해외 생활이 성향과 잘 맞는다"고 밝혔다.이어 영식은 데이트 중 발생할 수 있는 갑작스러운 일정 변경이나 소통 방식에 대해 대화를 나누던 중 "인간관계와 연애에 있어 돌려서 말하기보다는 거짓말 없이 진실하게 감정과 상황을 전달하는 솔직함과 소통이 가장 중요하다"는 철학을 강조해 정숙의 공감을 끌어냈다.다음 타자로 나선 옥순과의 대화에서도 영식의 진정성은 빛을 발했다. 옥순은 영식의 첫인상과 자기소개 당시 나이를 듣고 깜짝 놀랐던 기억을 떠올렸고 영식은 "연애 경험이 부족하다 보니 좋아하는 사람 앞에서는 서툴고 뚝딱거리게 된다"며 정직하게 고백했다.옥순은 "데이트를 위해 사전에 프린트물까지 준비해 오는 등 영식이 보여준 철저하고 계획적인 모습과 대화 내내 편안하게 분위기를 이끌어준 배려심에 깊은 인상을 받았다"고 밝혔다.마지막으로 이어진 영숙과의 대화에서 영식은 모든 출연자와 한 번씩은 대화를 나누며 알아가보고 싶었다고 담백하게 답했다. 두 사람은 각자의 일에 대한 열정과 연인 사이에서 발생할 수 있는 스케줄 조율 문제 등 현실적인 주제로 심도 있는 대화를 이어갔다.영식은 "가치관 차이나 스케줄로 갈등이 생기더라도 대화를 통해 상황을 조율하고 상대방을 이해하며 존중하는 태도가 핵심"이라고 다시 한번 강조했다.영식과의 1대 1 대화를 마친 정숙, 옥순, 영숙은 영식의 거짓말 없는 정직함과 진중하고 차분한 태도에 깊은 신뢰를 표하며 기분 좋게 대화를 끝맺었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr