MC몽이 착용한 시계가 현재 20억 정도에 거래되고 있다고 해 화제다. /사진=온라인 커뮤니티, SNS

MC몽이 4년 만에 단독 콘서트를 개최한 가운데, 그의 시계 가격이 화제를 모으고 있다.MC몽은 지난 14일과 16일 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 단독 콘서트 '아이스-깨끼'를 개최했다. 이날 MC몽은 약 2시간의 러닝타임 동안 신곡을 비롯해 '내 생애 가장 행복한 시간', '버블 러브', '아이 러브 유 오 땡큐' 등을 열창했다.SNS와 온라인 커뮤니티를 통해 콘서트 영상이 확산된 가운데, 그가 착용한 손목 시계도 덩달아 화제의 중심에 섰다. 이유는 해당 식계가 전 세계 50개 한정 생산된 명품 시계이기 때문이다.이 시계는 발매 당시 가격은 72만 5000달러(한화 약 10억 원)였지만, 리미티드 에디션으로 프리미엄 피가 붙으면서 현재 130만 달러(약 18억 원)에서 150만 달러(20억 원) 사이에서 거래되고 있는 것으로 알려졌다.한국에서는 추성훈이 2020년 SBS '집사부일체'에 차고 등장해 주목 받았다. 당시 국내에서는 약 8억 7000만원 상당으로 소개됐는데, 6년 만에 2배 넘게 뛰어오른 셈이다.한편, MC몽은 오는 29일 부산 KBS홀에서 공연을 이어간다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr